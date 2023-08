José Castro: "Las hazañas son para equipos campeones, vamos a intentar ponerlo difícil"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla FC, José Castro, insistió en que el club hispalense "nunca se arruga y menos en finales", por lo que advirtió de que intentarán poner las cosas "difíciles" al Manchester City en la Supercopa de Europa, por "las hazañas son para equipos campeones, al mismo tiempo que volvió a descartar la llegada de Sergio Ramos, que ahora es jugador libre.

"Estamos enormemente contentos ante la posibilidad de poder ganar otro título. Es verdad que será difícil porque son el mejor del mundo en este momento, pero nosotros también somos campeones y por eso estamos aquí. Las hazañas están para los equipos campeones. Vamos a intentar ponerlo difícil y ojalá seamos capaces de ganar otro título, que sería extraordinario", indicó el mandatario en declaraciones publicadas por el Sevilla en su página web.

Castro sacó pecho del palmarés europeo del Sevilla, aunque destacó al City como un "equipazo". "Son un equipo relativamente joven en cuanto a títulos que no habían ganado nunca la Champions, aunque había estado cerca en diferentes ocasiones. Nosotros hemos jugado muchas Supercopas de Europa, solo ganamos una y nos toca ganar otra. El Sevilla nunca se arruga y menos en finales. Esperamos hacer un buen partido, ponerlo difícil e intentar ganarla", aseguró.

"Los equipos no están rodados y puede haber alguna opción más, pero nosotros tampoco lo estamos y fíjense en el partido del Valencia. Lo que sí es verdad es que los únicos que podemos asaltar mañana al City somos nosotros", afirmó sobre el momento de la temporada en el que se decidirá el título.

El presidente hispalense resaltó el "buen momento" que atraviesa el equipo, a pesar de la derrota en su estreno liguero ante el Valencia. "Veníamos también de un viaje largo después de jugar buenos partidos ante grandes equipos. Hemos hecho una buena pretemporada y confío en que el equipo no se arrugue y que sea una final reñida y peleada, por muy bueno que sea el City", agregó.

"Ahora no hay prórroga. Me conformaría con llegar a los penaltis viendo que últimamente todas las tandas las hemos ganado. Hay que jugarlo, intentar hacer un buen partido y si hacemos las cosas bien, veremos si podemos doblegarlos o no", zanjó sobre el partido y la exclusión de la prórroga en caso de empate al término de los 90 minutos.

Sobre el futuro de Bono y Acuña, Castro reconoció que analizan y estudian todas las ofertas para ver "la posibilidad de algún traspaso". "Hasta ahora no ha habido ofertas y Bono está en el Sevilla. Nuestro equipo tiene jugadores campeones y estos tienen un precio. No voy a retransmitir negociaciones y menos antes de una final, pero reitero que si el precio es el que nosotros entendemos que es bueno para seguir creciendo, lo haríamos. Si no, no ocurre nada y seguirán en el club", señaló tajante.

Finalmente, descartó la posible llegada de Sergio Ramos. "Lo ha dicho el director deportivo, el vicepresidente y lo voy a decir yo. No tenemos nada en su contra, pero no encaja en la planificación y nunca ha sido una opción. Preguntan ustedes continuamente, pero nunca ha sido una opción", concluyó.