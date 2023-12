Juan Foyth, intervenido en el hombro derecho por sus problemas de inestabilidad

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Villarreal CF Juan Foyth fue intervenido este jueves en el hombro derecho para solucionar sus problemas de inestabilidad, una operación tras la que deberá afrontar un periodo de recuperación "estará supeditado a la evolución del jugador", según un comunicado.

"El futbolista del Villarreal CF, Juan Foyth, ha sido intervenido quirúrgicamente hoy en su hombro derecho para solucionar los problemas de inestabilidad que arrastraba. La intervención la ha realizado el Doctor Carles Torrens en el ICATME-DEXEUS, bajo la supervisión de los servicios médicos del Villarreal CF", informó la entidad en su página web.

El tiempo de baja estará "supeditado a la evolución del jugador", por lo que el club deseó "una saludable y pronta recuperación a uno de los capitanes del primer equipo".

"He decidido junto al club volver a operarme el hombro. Me duele dejar a mis compañeros un tiempo, pero más me dolía sentir que no estaba a la altura para ayudar al equipo. Hoy estoy tranquilo sabiendo que hice todo para estar bien, pero a veces las cosas no salen como uno quiere", escribió el propio Foyth en redes sociales.