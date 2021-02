Los jugadores del Jaén Paraíso Interior ven "desproporcionado" su calendario de aplazados

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del Jaén Paraíso Interior expresaron este martes su "malestar" tras conocer el calendario de partidos aplazados que deben recuperar por el coronavirus impuesto por la RFEF, con nueve en 21 días, una medida que considera "desproporcionada" y que "pone en riesgo su salido", por lo que no descartan tomar acciones en defensa de sus intereses.

"Los jugadores del Jaén Paraíso Interior FS queremos mostrar públicamente nuestro malestar por lo que consideramos un calendario incoherente, y que pone en peligro no sólo nuestra salud, sino también las bases de lo que se debe considerar una competición justa y en igualdad de condiciones con el resto de participantes", señaló la plantilla del equipo jienense en un comunicado.

Esta quiso dejar claro que "siempre" ha tenido la intención de "jugar" y que lo ha demostrado "en reiteradas ocasiones, incluso a veces no en las mejores condiciones", pero calificó como "desproporcionada" la propuesta de la RFEF. "Pone en riesgo no sólo nuestra salud, sino también la posibilidad de desarrollar nuestra profesión de una manera digna y en unas condiciones mínimas de seguridad", indicó.

Por ello, los jugadores del Jaén Paraíso Interior se reservan "el derecho de emprender todas aquellas acciones" para defender sus "intereses" y "en contra de aquellas entidades que los hayan vulnerado o hayan facilitado su vulneración".

Para el conjunto andaluz, "hay otras maneras" para que pueda jugar todos sus partidos atrasados de la primera vuelta para que "no se vayan acumulando en el tiempo", y aseguró que el club "ha planteado varias alternativas para cumplir ese objetivo".

Así, apuntó la de "jugar aplazados de la primera vuelta antes que jugar los de la segunda, como es el caso del encuentro contra Valdepeñas" o también la de "juntar partidos por cercanía en el mismo desplazamiento". "Y otra alternativa que puede ser válida y simple y que proponemos, como la de prorrogar la fecha límite del 23 de febrero que la misma RFEF ha impuesto y que hace que comprima todo el calendario", remarcaron los jugadores.

"Todas estas alternativas han sido rechazadas por el Juez de Competición, alegando que no se puede alterar el orden del calendario, argumento que no consideramos válido ya que ha estado realizando durante toda la competición con partidos aplazados de todos los clubs", añadieron.

Desde la plantilla del Jaén entienden que "es una temporada atípica y complicada para todos" por el coronavirus y que "entre todos" deben hacer "esfuerzos para sacar la competición adelante". "De hecho, nos consta que nuestro club manifestó en su día a la Comisión de la RFEF nuestra predisposición a hacer todos los esfuerzos posibles para afrontar un calendario que volviera cierta normalidad a nuestra situación en la competición, pero entendemos que ese sobre esfuerzo es imposible de mantener durante un mes de manera continuada, por eso nuestro rechazo a la propuesta finalmente elaborada", subrayó.

Además, piden que no se olvide que todo lo ha provocado "por unas circunstancias extraordinarias de pandemia mundial", de la que no se ha podido escapar con varios casos, y que, "indirectamente", también se ha visto "afectado por las mismas circunstancias que han vivido otros clubs".

"En la misma línea, queremos recordar la situación de la temporada pasada en la que la competición se suspendió, no disputándose el resto de encuentros de liga regular al considerarse que no se cumplían unas condiciones mínimas para poder disputarse, hecho que tras esta decisión tomada en la colocación de los encuentros aplazados, no entendemos", puntualizaron los jugadores, que insisten en su "predisposición a jugar en estos tiempos tan difíciles" y a "cualquier solución más proporcionada de partidos, desplazamientos y descansos".