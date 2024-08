Julián Álvarez: "Estoy con las expectativas muy altas"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino Julián Álvarez celebra su fichaje por el Atlético de Madrid, club por el que fichó este lunes por las seis próximas temporadas y al que llega "con las expectativas muy altas" y donde sabe que necesitará "encontrar" su "mejor versión como futbolista".

"Estoy muy contento y muy ilusionado de estar 'acá', de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas", señaló Julián Álvarez en una entrevista a los medios de su nuevo club publicada este martes.

El campeón del mundo celebró que "desde el primer momento" ha recibido "muchos mensajes y muchas cosas de parte de los hinchas". "Apenas llegué, ya en el aeropuerto gente, en el reconocimiento, en el estadio algunas también. Eso es muy lindo para un buen arranque y después me toca a mí demostrar adentro de la cancha", añadió.

Sobre su apodo de 'La Araña', recordó que "viene de muy 'chico', de los 3 ó 4 años". "Es de jugar con mis hermanos y algunos amigos. De un día para el otro empezaron a llamarme así y toda la gente del pueblo siempre me llamó por 'Araña' y era muy normal para mí porque quizás me decían Julián y ni siquiera me daba vuelta", apuntó.

"Antoine (Griezmann) y Giuliano (Simeone) fueron de los que más me han mandado mensajes, Rodri de Paul también, con Nahuel (Molina) también hablé, así que estaban muy pendientes", relató el delantero sobre las personas de su nuevo equipo con las que había hablado antes de decidirse a venir al Atlético de Madrid.

Ahora, tiene claro que debe "intentar dar el máximo" para encontrar su "mejor versión como futbolista y así ayudar al equipo a ganar y dejar en lo más alto" a un Atlético donde estará a las órdenes de un Diego Pablo Simeone que le ha dicho que ahorará estará con "el 'Cholo más grande'", ya que ha compartido etapa con sus hijos Gianluca, "un tiempo en la reserva" de River Plate, Giovanni, "en la selección", y con Giuliano, "ahora en los Juegos Olímpicos de París". "Tengo una buena relación con el 'Cholo', así que esperamos que vengan cosas buenas", añadió.

"Agradecerle porque ya he visto muchos mensajes en redes sociales, a la gente que se estuvo acercando acá en Madrid para saludar, para ayudarme, para demostrarme su cariño, su apoyo, decirle gracias y después que si hay algo que puedo prometer es que siempre voy a esforzarme al máximo, voy a dar lo mejor adentro de la cancha para ayudar al equipo y ganar con esta camiseta", sentenció Álvarez.