Julián Álvarez: "Pido disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial"

Julián Álvarez, Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez pidió "disculpas" a su afición por sus "palabras durante el Mundial" en verano, cuando mostró su deseo de dejar el club, después de ser protagonista este sábado en la victoria sobre el Deportivo en la jornada 10 de LaLiga EA Sports.

"Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación, tanto las formas como el momento. Sobre todo porque entiendo el enojo de la gente. Yo también me hubiera enojado si fuera hincha. Y más por cómo me han apoyado siempre. Fueron muy generosos y eso lo valoro mucho", dijo en declaraciones a Movistar Plus, que recoge Europa Press.

"Tengo que enfocarme en mejorar. También quiero agradecer al equipo porque me han apoyado durante este tiempo. Me voy sintiendo bien. Agradezco a todos mis compañeros porque me han apoyado. Estoy trabajando para mejorar. Ya me siento mejor en estos últimos partidos, tanto físicamente como con la pelota. Ayudar al equipo y dar lo mejor", añadió.

El delantero argentino marcó el gol de la victoria ante el Deportivo de A Coruña y volvió a sentir el cariño del Riyadh Air Metropolitano tras un complicado inicio de temporada. "Cuando uno se siente bien en la vida se ve reflejado en el campo. Si bien somos jugadores profesionales. Todo influye, la familia, estar en casa. Me siento bien y preparado para competir por todo", afirmó.

"Ojalá que con trabajo y humildad pueda revertir esta situación, agradecer a la gente la generosidad de todo este tiempo", añadió, dispuesto a terminar de dar la vuelta, de pitos a aplausos.