Karanka: "Mi futuro hay que pensarlo, no se pueden tomar decisiones en caliente"

El técnico del Granada califica de "injusto" el descenso

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, calificó de "injusto" el descenso de su equipo este domingo en la última jornada de LaLiga Santander, con palabras de agradecimiento para los jugadores, la afición y el club en el mes que ha dirigido al equipo andaluz, sin poder hablar de su futuro.

"Lo que te puedo decir es que tengo que dar las gracias a los jugadores por el mes que he estado aquí, a la afición, por cariño y apoyo. Poco más, en un mes aquí. Lo hemos intentado hasta el final y casi lo conseguimos", apuntó en rueda de prensa.

El conjunto nazarí empató sin goles ante el Espanyol, y ocupó la tercera posición por la cola, con Mallorca y Cádiz salvados. "El otro día contra el Betis en el minuto 92 estábamos libres y hoy en casa también se ha notado esa presión. Se te pone todo en contra con las lesiones, tienes un penalti para ganar y no puede ser", dijo.

"Es fútbol, tengo muchas experiencias y hay que tirar para adelante, porque la unión entre jugadores, ciudad y afición es para empezar ya a pasarlo cuanto antes y pensar en el futuro", añadió el técnico vasco, incapaz de dar pistas sobre su futuro personal.

"Vinimos a quedarnos en Primera, no se ha conseguido, ha sido un placer y estoy orgulloso. No se merecen vivir lo que están viviendo por todo lo que han hecho. Mi futuro hay que pensarlo, no se pueden tomar decisiones en caliente", apuntó.

Karanka reconoció que a su equipo le pudo la presión. "Se ha visto desde el principio. Hemos cometido errores de hace un mes, es fácil decirlo pero hay que estar ahí, evidentemente que ha podido esa presión. El ambiente era fenomenal, luego es venir aquí y que no te salgan las cosas. Hay muchos recuerdos de este año que es más fácil que vengan que un partido bueno. Cuando lo tienes tan cerca y perder de esta manera tan injusta, en un mes el equipo ha perdido un partido. Al final es fútbol, es la vida", terminó.