Koeman: "El 'ADN Barça' es ganar títulos"

Ronald Koeman durante la presentación de la cuarta edición de la Koeman Cup by Fundación Sportium. - FUNDACIÓN SPORTIUM

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex entrenador del FC Barcelona y actual seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, comentó este jueves que las palabras de Luis Enrique Martínez sobre Xavi Hernández y el 'ADN Barça', que para el neerlandés es "ganar títulos", estuvieron "fuera de lugar", aunque por las imágenes que se vieron en la previa del partido parecía que siguen siendo "muy buenos amigos".

"El ADN Barça es ganar títulos. El día del partido, Luis Enrique y Xavi Hernández parecían muy buenos amigos, pero las palabras de Luis Enrique sobre el 'ADN Barça' están fuera de lugar, porque el día antes de un partido hablar de este tema no es bueno", afirmó el seleccionador de Países Bajos y leyenda azulgrana en la presentación de la cuarta edición de la Koeman Cup by Fundación Sportium, torneo de golf.

En cuanto a su experiencia en el banquillo del Barcelona, Koeman confesó que se pasan momentos "muy complicados" y más si "no tienes un presidente que te ayude". "Si algo ha aprendido Laporta en esta nueva etapa ha sido a cómo debe proteger a su entrenador comparado a como lo hizo conmigo", añadió.

Koeman no dejó escapar la oportunidad para dar su opinión sobre la situación la ida de cuartos de final del Barça ante el PSG. "Es un gran resultado, pero todavía falta un partido. El Barça estuvo muy bien quitando los 5 o 10 primeros minutos y mereció ganar el partido. Han sabido frenar a los jugadores del PSG, sobre todo a Mbappé, pero como decía, aunque una gran parte está hecha, aún falta un partido", señaló.

También tuvo palabras para una de las revelaciones de la temporada, Pau Cubarsí. "Juega en una posición muy importante para el equipo, es un chico frío que parece que nunca se pone nervioso. Tiene que seguir mejorando y entrenando mucho, pero todo indica que tendrá un gran futuro", apuntó el seleccionador neerlandés.

"Pedri jugó Eurocopa y JJOO, y para mi es demasiado. Le dimos dos semanas de vacaciones en las que tuvimos partidos importantes. Para el jugador, a su edad, un torneo grande por verano es suficiente. Como club no puedes hacer muchas cosas, pero hay que proteger a los jóvenes. Ojalá Pedri pueda jugar continuidad y no sufrir más lesiones como en los dos últimos años. Espero que en la Federación haya gente que piense en los jugadores y no solo en si mismo", opinó sobre la posibilidad de que Lamine Yamal o Cubarsí jueguen Eurocopa y Juegos.

Koeman se mostró "muy contento" con la celebración de esta cuarta edición del torneo benéfico y agradeció la ayuda de la Fundación Sportium. "Para mí es todo un honor ser embajador de la Fundación Cruyff", apuntó.