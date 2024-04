Laia Aleixandri: "El camino difícil es ahora, es ganar y seguir ganando"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa Laia Aleixandri opinó que es "ahora" cuando va a aparecer "el camino difícil" para la selección española porque, ya con los títulos del Mundial y de la Liga de Naciones, les toca "ganar y seguir ganando", y aseguró que tienen "tantas cosas por delante" que les resulta "difícil" pensar de momento en los Juegos Olímpicos de París, que son uno de sus "objetivos" y donde irán a "ganar" porque ya han demostrado que son un "equipo competitivo".

"Siempre lo he dicho y también lo veo reflejado mucho en mis compañeras y en cómo somos, la personalidad que tenemos es de ser competidoras. ¿Qué pasa? Que ahora hemos ido consiguiendo estos objetivos, hemos ido consiguiendo títulos y creo que ahora es donde está el camino difícil, que es ganar, seguir ganando y seguir ganando", comentó Aleixandri en rueda de prensa.

La catalana tiene claro que "ahí está la exigencia de todos y cada uno" de los que forman parte del combinado nacional. "Por lo tanto, es un camino bonito, que va a ser exigente, pero siempre con la máxima responsabilidad", advirtió.

El combinado nacional se vuelve a reunir tras ganar la Liga de Naciones, un título que hace que recuerde "un poco todo el esfuerzo" que lleva haciendo más allá de su ausencia en el pasado Mundial. "Cuando ganas un título te acuerdas de todos los esfuerzos que has hecho para llegar allí, para disfrutarlos", indicó la internacional.

"Obviamente, es un momento muy especial en el que siempre recuerdas, en el que quieres estar al lado de la gente que te ha acompañado. Lo recuerdo muy bonito, con una celebración enorme como tiene que ser y bueno, a los días ya vuelta a la rutina", añadió al respecto.

Ahora, les toca centrarse en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025 y no en los Juegos Olímpicos. "Tenemos tantas cosas antes de que lleguen los Juegos que es difícil pensar en eso ahora", confesó. "Es una competición que tenemos por delante y cuando la estemos jugando iremos a ganar porque ya habéis visto que somos un equipo muy competitivo", recalcó.

"Seguramente, París es uno de nuestros objetivos, pero, antes de eso, ahora mismo, tenemos dos partidos y vamos a construir otro camino, que es el de la Eurocopa, ahora mismo estamos centradas en esos dos partidos", manifestó Aleixandri, que espera, "sin duda", dos encuentros "muy complicados".

Y es que la central reconoció que ya los rivales cada vez las conocen "más". "Cada vez ven otros partidos que juegan contra nosotras y pueden proponer un bloque más bajo, presionar, pero a lo mejor ven que podemos salir de esa presión. Es difícil, van a ser dos partidos muy competidos y hay que seguir ganando, pero es difícil porque los equipos tienen el objetivo ya de ganarte. Sin duda, lo afrontamos con máxima exigencia y como un reto grande", afirmó.

Aleixandri no oculta la importancia de la baja de Aitana Bonmatí para estos dos encuentros porque es "es una grandísima jugadora, la mejor", pero admite que "lo primero es que se recupere". "Si no ha podido estar aquí es porque lo mejor es que se recupere cuanto antes y con el club. Ahora vienen jugadoras para sumar y aquí siempre pasa, unas entramos, otras no, y todas estamos al cien por cien para ayudar al equipo", recalcó.

A nivel personal, se ve bien, pero avisa de que "un jugador nunca puede llegar a decir que está en su mejor momento". "Especialmente con la juventud, con 23 años y todo lo que me queda por delante. Pero sin duda estoy muy contenta, con confianza y creo que es algo clave para cualquier jugador", puntualizó.

Y en la selección puede actuar en defensa o en el mediocampo como hizo en la 'F4' de la Liga de Naciones, aunque para ella es "bastante difícil" elegir una posición favorita porque lo que quiere es "disfrutar jugando al fútbol", aunque si tuviera que elegir se quedaría con "la de central" porque lleva "muchísimos años" jugando ahí y todo le es "más natural".

"LA LIGA F DEBE POTENCIARSE, HAY QUE ACOMPAÑAR AL TALENTO"

"Es la posición más cómoda por movimientos o por concentración, pero también cuando estoy en el City en esas posiciones de lateral más avanzada jugando de doble pivote o incluso aquí en el pivote puro me da otras cosas. Si tuviera que decirte una yo creo que me quedaría con central", detalló la catalana, que elogió que la actual selección tenga como una de sus virtudes el ser "muy versátil".

Sobre el debate sobre si falta competitividad en la Liga F, la jugadora del Manchester City cree que en lo que "más" hay que "fijarse es en el talento español" que existe. "Sólo hace falta ver los resultados de la selección para saber que esta liga debe potenciarse y acompañar al talento es lo único que al final desde fuera, y desde lo que he vivido, se puede decir. Es la clave y que vaya acompañado de la Liga", apuntó.

Para la internacional, los premios acumulados por futbolistas españolas evidencian "la exigencia que hay en el fútbol español, pero sobre todo el talento". "A mí lo que me dicen es que hay que cuidarlo mucho y esa autoexigencia al final va a romper. Pero es normal que al final la Liga, las jugadoras, queramos seguir hacia adelante, mejorar día tras día y eso tiene que ir de la mano", zanjó.

"En el City estoy muy contenta. Ya no sólo lo que envuelve a la liga inglesa, sino que los clubes acompañan, nos cuidan muy bien. Las instalaciones son brutales, el día a día te hace sentir jugadora profesional 24-7. Se están dando cuenta que cada día es más importante para nosotras y que no es acercarnos al fútbol masculino sino darnos las herramientas para nosotras poder rendir lo mejor posible", agregó sobre su experiencia en el fútbol inglés.

Finalmente, dejó claro que no le parecía el "momento" para hablar de lo que estaba sucediendo con el expresidente de la RFEF Luis Rubiales sino que había que "poner el foco" en lo deportivo. "No creo que sea algo de lo que ahora mismo nosotras tengamos que hablar. Estamos súpertranquilas, sobre todo súperfocalizadas en lo que son los dos partidos que nos vienen", sentenció.