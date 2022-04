LaLiga refuerza su apuesta por llegar a los jóvenes con el concierto 'Oh My Gol! LaLiga Music Experience'

Fernando Sanz junto a su mujer Ingrid Asensio en la presentación de Oh My Gol! LaLiga Music Experience

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Hard Rock de Madrid fue el escenario este jueves de la presentación de 'Oh My Gol! LaLiga Music Experience', el primer espectáculo musical en España que une al fútbol y a grandes artistas urbanos del momento y que está impulsado por la propia LaLiga.

Este evento musical se celebrará en Barcelona el 11 de junio, en el RCDE Stadium del RCD Espanyol, y al acto de presentación acudieron más de 150 invitados, entre ellos embajadores de LaLiga Santander como Fernando Sanz, Fernando Morientes o Luis García, el jugador del Betis Marc Bartra, exfutbolistas como Iván Helguera, la amazona Carolina Villanueva, la exgimnasta Almudena Cid o la cómica Ana Morgade, que dieron su apoyo al primer concierto en España que une deporte, música y entretenimiento.

Además, de forma telemática, participó el exjugador del FC Barcelona y actualmente en el Vissel Kobe japonés, Andrés Iniesta, quien invitó a los asistentes a acudir a este concierto, organizado junto a LaLiga por la compañía 'Never say never', de la que es socio fundador.

Stephen Ibbotson, Head of Franchising & Licensing de LaLiga, recordó que LaLiga "es mucho más que fútbol, es pasión, ocio, entretenimiento, diversión y es música" y que este "proyecto pionero supone también una nueva forma de seguir llegando a un público más joven" y al que se aliaron de "forma natural", porque muchos de sus miles de seguidores en redes sociales "son aficionados" tanto de LaLiga como de los artistas con los que están colaborando en este concierto.

Por su parte, Vicenç Fàbregas, Live Experience Director de NSN, señaló que "este concierto es el arranque de una colaboración inédita e innovadora entre ambas instituciones". "Supone una apuesta definitiva por expandir el entretenimiento más allá de sus audiencias naturales, uniendo el público amante del fútbol y la música en un evento singular sin precedentes en nuestro país", afirmó.

Fernando Sanz, director del proyecto de Embajadores y Leyendas de LaLiga y presidente de la Fundación LaLiga, mostró su "orgullo" porque este concierto vaya a tener "un componente social" ya que durante el mismo se va a colaborar con el proyecto solidario de LaLiga en el campo de refugiados de Za'atari (Jordania), cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes refugiados sirios, usando el fútbol como herramienta de inclusión social.

LaLiga apuntó que ha apostado esta temporada por la música para amplificar la emoción de la competición a través del lema #PlayLaLigaSantander, conectando con los aficionados a través de aquello que une a los dos sectores como son la pasión que generan y la capacidad de amplificar su mensaje a través de cualquier frontera, y reitera con este evento su apuesta por seguir conectando con su público más joven, cada vez más numeroso.

Entre los artistas urbanos que estarán en 'Oh My Gol! LaLiga Music Experience', que tendrá una duración de cinco horas y celebrará el final de temporada, sobresalen los nombres de Rauw Alejandro, Steve Aoki, María Becerra, Ana Mena o Juan Magán.