Lamine Yamal: "Se nota que estamos disfrutando con Flick"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Lamine Yamal ha asegurado que "se nota" que los jugadores del FC Barcelona están "disfrutando" con el estilo que propone Hansi Flick, "una persona muy cercana", que les da "mucha confianza" y que ha conseguido que el equipo sea "más físico que el año pasado".

"Estamos disfrutando mucho y se nota, estamos contentos con el modelo de juego que nos da el míster, la confianza que nos da, la libertad y sobre todo el ganar, porque al final si jugáramos así sin ganar la gente no estaría tan contenta. Ir sumando de tres en tres nos hace muy felices", declaró en una entrevista a Radiogaceta de los deportes de RNE, afirmando que el juego es "más físico que el año pasado".

Sobre el técnico alemán, afirmó que es una persona "muy cercana a todos, tanto a los jóvenes, a los veteranos, a los que juegan más como a los que juegan menos". "Te da mucha confianza. Yo creo que se ve que todos estamos muy cómodos en el vestuario y todos los que salen del banquillo salen con mucha confianza también", manifestó.

En otro orden de cosas, el barcelonista explicó su enfado tras ser sustituido en Mendizorrotza. "Yo creo que más que enfadado era que no estaba contento con mi partido y pensaba que podía jugar mejor. Podía haber hecho un mejor partido. La verdad es que me exijo mucho. Yo creo que esa es la línea que tengo que seguir para poder jugar todos los partidos al 100%. Era enfado conmigo mismo", señaló.

"(Flick) me preguntó por qué estaba así, si era por el cambio. Le dije que no, que era por mí, porque creo que no ayudé del todo al equipo. O sea, podía haber ayudado más. Le dije que el siguiente partido estaría al 100%", continuó.

Sobre su debut con la absoluta hace algo más de un año, reconoció que "ha pasado muy rápido". "Parece que han pasado dos días desde que debuté. Han sido todo alegrías con la selección desde que he debutado. Si va a ir así, prefiero que vaya rápido. La verdad es que estoy muy contento por todo", indicó.

Ahora, en estas jornadas de Liga de Naciones, podrán jugar sus primeros partidos en España tras ganar la Eurocopa. "Tenemos muchas ganas de poder jugar delante de nuestra afición. Yo creo que todo el mundo tiene ganas de volver a vernos jugar en casa. Es mucha la ilusión que hemos generado y la que tenemos nosotros por jugar", apuntó. "Tengo mucha ilusión de salir cada partido, ver que la gente está ilusionada conmigo, que están contentos con mi juego", añadió.

Por otra parte, Lamine Yamal confesó que la lesión de Dani Carvajal es "muy triste para la selección y para el fútbol en general". "Es un jugador increíble que lo ha demostrado este año. Estoy muy triste por él, le echaremos mucho de menos. El calendario... Últimamente estamos jugando muchos partidos y está habiendo muchas lesiones, pero eso es lo que se nos exige", expresó.

Sobre su fama, aseguró que la lleva "bien". "Tampoco es que me guste mucho salir. La verdad que casi todo lo hago en casa, y si voy, hago lo que tengo que hacer y vuelvo", dijo. "Cuando debuté con el Barça ya tenía una vida un poco diferente, pero sí que desde la Eurocopa ha sido un cambio más grande. Ahora es todo más complicado, ya no puedo salir tanto con mi madre. Ahora ya es más difícil porque en todo el mundo casi nos conocen", prosiguió.

"Hablo sobre todo con mi madre, que siempre me llama antes de entrenar y por la noche. Mi padre también y mis amigos también, que están un poco en el día a día conmigo, me apoyan. A ellos es a los que les cuento cuando hay problemas, cuando hay alguna alegría", relató sobre quiénes son sus confidentes.