Laporta: "Me alegro por los indultos, me ilusiona el entendimiento"

Archivo - 22nd April 2021; Real Club de Tennis, Barcelona, Catalonia, Spain; ATP Tour, Mens Singles, Barcelona Open Tennis; Joan Laporta FCBarcelona president during Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó at Real club de Tenis Barcelona

Archivo - 22nd April 2021; Real Club de Tennis, Barcelona, Catalonia, Spain; ATP Tour, Mens Singles, Barcelona Open Tennis; Joan Laporta FCBarcelona president during Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó at Real club de Tenis Barcelona - Marc G. Aloma / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, mostró su alegría por los "indultos" concedidos a los condenados por el proceso independentista catalán y aseguró que le "ilusiona el entendimiento" con el Gobierno español para poder alcanzar una solución en Cataluña, además de insistir, en el plano deportivo, que la renovación de Leo Messi está cerca porque él se quiere quedar.

"Me alegro por los indultos, me ilusiona el reencuentro, el entendimiento, el respeto, muchas cosas... y veo que se ha sido valiente con el indulto y me gustaría que esto afectara a los exiliados. Hay que encontrar soluciones para vivir mejor todos. Estoy en esa línea", dijo Laporta en declaraciones al programa 'El Transistor' de Onda Cero.

Preguntado por Messi, cuyo contrato con el Barça ha expirado esta madrugada, el máximo responsable culé recordó que "Leo se quiere quedar". "Lo llevamos hablando durante este último mes, y vamos bien en cuanto lo que hemos estado comentado. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que se quede. Luego hay que encajarlo en el tema del fair play financiero", apuntó.

"Hay muchas versiones y se están contemplando todas ellas para ver cuál es la mejor para las dos partes. Nosotros queremos que se quede y él está ilusionado por quedarse. Me gustaría anunciar que Messi se queda, pero todavía no puedo decirlo porque estamos en el proceso de buscar la mejor solución. Ni crispación ni nada, es tema fair play básicamente", recalcó ante los recientes rumores de que Messi ha retrasado la firma por una posible filtración.

En otras cuestiones, Laporta fue preguntado por su primera etapa como presidente y las diferencias con la actual. "Entonces me venía todo de nuevo, y todo grande, la verdad es que ahora lo veo de una forma más serena y soy más consciente de todo. Pero las ganas son las mismas y el reto es mayúsculo", dijo.

"Esto me motiva y me estimula mucho. Estoy rejuveneciendo, cuando llegué en 2003 todo era nuevo. La acogida fue brutal e hicimos una pequeña revolución, salió todo bien, luego llegaron las cornadas y ahora estoy retomando esos buenos momentos. Hemos motivado mucho a la gente, hoy se ha visto en el Palau. Tenemos que estar a la altura porque se nos va a exigir mucho y me gusta. Creo que estoy preparado para responder", añadió Laporta, muy contento tras el título de esta noche en fútbol sala.

Por último, Laporta volvió a defender el proyecto de la Superliga europea. "Hay razones objetivas y nosotros estamos en una situación complicada y queremos la sostenibilidad del fútbol. En el mercado no hay dinero, ya no se pueden hacer ni trueques, está involucionando y por eso hay que remover todo esto", manifestó.

"Eso sí, con meritocracia y haciendo esfuerzos para explicarlo mejor. Esto no va a perjudicar la liga española, nosotros queremos ganar la Liga cada año. Ya existe la Euroliga en baloncesto y la ACB", finalizó Laporta.