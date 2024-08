Lenglet: "Todos los centrales que han pasado por las manos de Simeone han crecido muchísimo"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa francés Clément Lenglet reconoció su "mucho orgullo" por haber recalado en un "club enorme" como el Atlético de Madrid, al que llega cedido por el FC Barcelona, y donde espera crecer "muchísimo" como le ha pasado a "todos los centrales que han pasado por las manos" de Diego Pablo Simeone.

"Mucho orgullo. Ya sé que es un club enorme, jugué contra este equipo en el pasado y siempre ha sido un sufrimiento jugar contra el Atlético. Ahora estoy mucho orgullo y muchas ganas de ayudar al equipo y aportar lo que puedo aportar al club y a mis compañeros", señaló Lenglet en su presentación oficial en el Cívitas Metropolitano.

El zaguero estuvo presente en el feudo colchonero viendo este domingo el 3-0 al Girona FC y comprobar que es "una locura" el ambiente. "Se nota la ilusión, las ganas de aportar durante el partido, de ayudar al equipo. Ha sido un partido espectacular por parte del equipo, del club y de la afición también", apuntó.

"He hecho solo un entrenamiento esta mañana, pero de lo que vi durante el partido, Barrios hizo un partido espectacular en la línea de lo que hizo durante los Juegos Olímpicos. Creo que es un placer para el club también porque es un jugador de la casa y fue clave durante el partido", añadió Lenglet preguntado por el futbolista que más le había impresionado.

El francés viene dispuesto a ser "trabajador, que intenta darlo todo para ayudar al equipo y dar el cien por cien". "Estoy mucho mejor físicamente ahora y creo que puedo aportar muchísimo para lograr victorias y para ayudar al club", advirtió tras unos años con alguna duda y sin ser tan referencial.

"Ahora mismo la prioridad es rendir en el campo. Quiero rendir, ser bueno durante los partidos que tenga que jugar, ayudar al equipo y luego hablaremos todos si hay que hacer algo diferente. De momento tengo un año de cesión y será un año de cesión al cien por cien para rendir lo máximo posible", añadió el central.

Este reconoció que en el Atlético "se vive el fútbol de una manera muy especial, con mucha pasión, mucho trabajo". "Lo importante es hacer un paso más cada día. Luego ya veremos dónde estamos a final de temporada y si podemos lograr cosas importantes, pero de momento hay que ir paso a paso, ganar los partidos que tenemos enfrente y ya veremos lo que pasa en abril o mayo", remarcó en cuanto a los objetivos colectivos.

"Creo que todos los equipos cada año tienen muchísima ilusión cuando se empieza el año y es rendir todos los fines de semana o durante la semana para lograr cosas importantes. No vamos a decir ahora cosas que no son, porque lo más importante es el partido del miércoles y luego tendremos otro partido. Entonces vamos a ir paso a paso, luchar para ganar los partidos y como lo he dicho antes, ya veremos dónde estamos al mes de abril, mayo, cuando las cosas se decidan", prosiguió el nuevo jugador rojiblanco.

Lenglet está feliz de llegar a un club "con grandeza, plantilla y entrenador". "Estamos en un sitio muy bonito para trabajar, con competencia y con un entrenador que nos lleva a un nivel más alto de lo que es el jugador al principio, estoy aquí para todas esas cosas", recalcó.

En este sentido, dejó claro su "mucha ilusión" por trabajar con Diego Pablo Simeone. "Creo que puedo aprender mucho. "Si miramos en el pasado y ahora mismo, todos los centrales que pasaron por sus manos han crecido muchísimo como jugador, así que estoy aquí para aprender y dar un paso más para ayudar al equipo y para mí mismo", sentenció el defensa.

CEREZO ALABA EL "EXCEPCIONAL TRABAJO" DE LA DIRECCIÓN DEPORTIVA

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, celebró que estén "completando la plantilla con seriedad y seguridad, sin ponerse nerviosos". "Los traspasos, cesiones y fichajes se cocinan a fuego lento. Las negociaciones pueden cerrarse rápidamente o alargarse semanas o también caerse de un día para otro", puntualizó, destacando "el excepcional trabajo" de la Dirección Deportiva que "ha seguido una hoja de ruta impecable para conseguir los traspasos, cesiones y llegadas que estaban previstos".

El dirigente opina que Lenglet "viene a reforzar notablemente" la defensa del equipo y se mostró "seguro de que demostrará su calidad y el talento que atesora" en el conjunto madrileño. "Clément, ya sabes lo que es jugar en este estadio como rival, lo mucho que nuestra afición empuja y aprieta para llevar a volandas al equipo", le recordó.

"Ayer domingo, desde este mismo estadio, también has podido comprobar el extraordinario ambiente que se vive aquí en el Metropolitano. La afición, el cuerpo técnico, tus compañeros y todos nosotros te ayudaremos a que tengas una adaptación rápida y nos ayudes a lograr los apasionantes retos que tenemos por delante", concluyó Cerezo.