Lillo entrenará al Vissel Kobe de Iniesta

Publicado 17/09/2018 12:47:04 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El español Juan Manuel Lillo, que dirigió al Atlético Nacional colombiano el año pasado, se ha convertido en el nuevo entrenador del Vissel Kobe, equipo de Andrés Iniesta, después de que el conjunto japonés lo anunciara este lunes en su página web.

Lillo llega para sustituir a Takayuki Yoshida, destituido después de que el cuadro nipón haya perdido los últimos cuatro partidos, y se mostró "muy agradecido" de que el Vissel Kobe le "abra las puertas".

"En el largo recorrido que llevo como profesional ya me ha tocado serlo en varios países distintos y lo primero es el agradecimiento por pensar que uno puede ayudar. Y desde el agradecimiento, lo único que queda es buscar la forma de colaborar con los jugadores porque tengo muy claro, por el tiempo que llevo en el fútbol, que los entrenadores somos los que realmente necesitamos a los jugadores y no al revés", afirmó el técnico español en su presentación.

El tolosarra intentará "estar a la altura" de este reto en un fútbol japonés que le "ha llamado la atención". "Ves que los criterios de juego están relacionados con el buen pie que tiene el jugador japonés y eso hace atractivo el trabajo para cualquier entrenador que entiende que el punto de partida es la pelota", comentó.

"Y dentro de ese modelo, el Vissel Kobe dispone de jugadores con los cuales creo que se va a acercar a la forma de entender el juego. Eso fue lo que me hizo no dudar mucho", prosiguió Lillo, que prefirió hablar "de intenciones" antes que de objetivos. "Y ya las ha dicho el presidente. Cada uno tiene que centrarse en su proceso para llegar al objetivo. El camino se recorre andando y tengo ganas de caminar a su lado, no por delante, en todo caso por detrás", concluyó.