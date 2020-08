Lopetegui: "El Inter es capaz de atacar mucho sin que le generen ocasiones"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, explicó que el Inter de Milán es un equipo "capaz de atacar mucho sin que le generen ocasiones", una cualidad que habla de la "dificultad" de la final de la Liga Europa este viernes contra el equipo italiano.

"Son un equipo muy completo, con grandísimos jugadores y con una forma de jugar muy concreta, muy de los equipos de Conte, siendo capaz de atacar mucho sin que les generen ocasiones. Eso habla de la dificultad del partido y tendremos que ser muy completos", dijo en la rueda de prensa oficial previa a la final.

"Lo afrontaremos como siempre, fortaleciendo nuestras virtudes y siendo un equipo sólido, solidario y que sepa entender lo que pasa en cada momento. Un equipo reconocible que dé su mejor versión porque nos la van a exigir", añadió en Colonia (Alemania).

El cuadro andaluz jugará sexta final del torneo en busca de su sexto título, todo un récord en la competición del que no quieren presumir. "La humildad y el respeto, el día que no estén, cometeremos un gran error. Somos conscientes de que cada detalle de la final es importante y no es diferente a cualquier partido de esta exigencia, pero la repercusión sí es diferente", afirmó.

"Hay que preparar el partido y estar concentrados ofensiva y defensivamente, preparados para pasar las dificultades que el Inter nos hará pasar. Lo que nos mueve es la ilusión, la ambición y la determinación de hacer un gran partido. A partir de ahí a ver lo que sucede, pero estamos enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros", añadió.

Por otro lado, Lopetegui se refirió a la evolución física de Ocampos y el resto de la plantilla. "Vamos a esperar al entrenamiento de hoy para ver cómo está. Es un día de preparación más y mañana todo el mundo tiene que estar en condiciones óptimas. En cuanto al cansancio, no hay espacio para pensar en otra cosa que no sea dar nuestra mejor versión", afirmó.

"Tenemos la intención de superar al que se ponga delante y lo vamos a intentar con el Inter, confiando en nosotros y haciendo lo único que podemos hacer, dar nuestra mejor versión. El Inter juega como su entrenador quiere y está lleno de futbolistas para competir y ganar la Serie A y la Champions League. Tenemos plena confianza en nosotros y mucha ilusión", explicó.

Además, el técnico de los andaluces dejó claro que el equipo se dejará todo en el Rhein Energie de Colonia. "Hemos trabajado y luchado mucho por tener esta oportunidad y nos hace mucha ilusión. Ojalá puedan disfrutar mañana y que sin duda va por ellos. Nos vamos a dejar la vida en el campo como hacemos siempre y no pueden tener duda de eso", terminó.