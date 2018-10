Lucas Vázquez: "Me veo bien, estoy contento con los minutos que me da el entrenador"

Publicado 24/02/2018 18:40:26 CET

El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez se mostró "contento" con los minutos que le otorga Zinedine Zidane, después de completar los 90 minutos de la goleada (4-0) ante el Alavés este sábado, donde el extremo gallego fue una de las figuras junto con la 'BBC'.

"Me veo bien, estoy contento con los minutos que me está dando el entrenador, las oportunidades que me da el mister", respondió el jugador blanco en los micrófonos de BeIN Sports nada más concluir el partido, sobre si debería contar con más minutos.

Otro de los aspectos que repasó Lucas Vázquez fue el resultado, y las sensaciones que mostró el Real Madrid frente al Alavés. El equipo blanco fue de menos a más durante los 90 minutos, y en la segunda parte solventó de forma rápida el encuentro.

"Si, creo que siempre que se gana, y por goleada, es muy buena noticia, viene confirmando las sensaciones que venimos arrastrando las últimas semanas, que son muy buenas", confesó.

Otro de los protagonistas del partido fue Karim Benzema. El delantero francés se mostró muy activo, y marcó un gol y repartió dos asistencias, lo que hizo que se ganara los aplausos del Santiago Bernabéu.

"Karim hizo otro partidazo, hizo dos asistencias, marcó un gol, estamos muy contentos y a seguir trabajando", declaró el jugador madridista, satisfecho por el triunfo de su equipo.

Con la victoria, el Real Madrid afianzó la tercera plaza y se acercó a la segunda, quedándose a cuatro puntos del Atlético de Madrid. "Lo iremos viendo. Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar y esperar resultados", finalizó Vázquez.