Luis Enrique: "El 2-0 puede ser engañoso si no sales con la actitud adecuada"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que a pesar de que el 2-0 cosechado en el Parque de los Príncipes es "bueno" puede ser "engañoso" si no salen "con la actitud adecuada" este martes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante la Real Sociedad.

"Los partidos de vuelta de 'Champions' son difíciles todos, incluso con resultados más favorables que el que tenemos nosotros. Este es un resultado bueno, pero puede ser engañoso si no sales con la actitud adecuada, si no sales preparado para complicaciones, para entender que el rival te puede hacer gol", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en que "si sales despistado, estás hundido en la miseria". "Eso es lo que vamos a intentar que no nos pase. Creo que estamos un momento excepcional en cuanto a resultados, en cuanto a ilusión, en cuanto a tener comprometidos a todos los jugadores... Puedo disponer de cualquiera de los 23 jugadores que están convocados en San Sebastián para jugar mañana con total garantía", apuntó.

Además, aseguró que llevan la presión "con total normalidad". "El escenario, la ciudad y la competición son lo suficientemente atractivos para vivirlo con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue ya el momento de jugar", dijo. "Si hacemos lo mismo que en el partido de ida y la Real hace lo mismo, será un 0-2, lo firmo ahora mismo", dijo de manera contundente.

El técnico español espera que el equipo "esté a la altura de la cita" y que seamos capaz de afrontar el partido como lo ha hecho "a lo largo de toda la temporada". "Me da mucha confianza ver a mi equipo y tenemos claro el objetivo, que no es otro que ganar a la Real Sociedad en su terreno de juego. Seguro que va a ser complicado", advirtió.

"Cuando juegas fuera de casa hay variables que influyen en el partido, en la dinámica del equipo; un gol puede cambiar la atmósfera del partido para bien o para mal. Queremos estar preparados para que, ante cualquier situación difícil, podamos responder. Soñamos con jugar partidos en un ambiente así. Vamos a tener que estar muy bien en ataque, muy bien en defensa, ser muy solidarios en el trabajo defensivo, ser muy ambiciosos en el trabajo ofensivo, ir a por el partido desde el primer balón y no especular. El objetivo no es pasar, es ganar el partido para que todo se complique lo menos posible", prosiguió.

Por otra parte, reconoció que no se fija ni en la edad ni en la experiencia de los futbolistas a la hora de hacer una alineación para un partido así. "Me fío de lo que veo, de lo que he visto en Mónaco, de lo que he visto esta semana, de lo que veo en el entrenamiento, de lo que vea hoy... Muchas veces cambio la alineación el último día en función de si veo a alguien que vuela. Lo que has hecho en los partidos anteriores también es importante, pero en ningún caso me fijo en la edad o la experiencia. Son cosas que a mí me dicen muy poco", explicó.

"Tenemos muchos puntos fuertes, los hemos ido trabajando y mejorando; y puntos débiles tenemos algunos que podemos mejorar. A lo largo de la temporada, los equipos van mostrando unas tendencias, nosotros estamos en ese proceso de mejora, con muchísimo margen de mejora. Creo que este es el mejor momento de la temporada para nosotros. Este partido es una final porque el equipo que quede eliminado se va de la competición. Nos llega en nuestro mejor momento de la temporada y espero que ese nivel siga creciendo y que podamos competir todavía mejor", continuó.

Por último, no quiso desvelar si gestionará los minutos de juego de Kylian Mbappé en la competición europea. "Puede ser que sí, puede ser que no... Quién sabe. El partido de mañana es tan importante para nosotros que no hay más comentarios", afirmó, antes de bromear sobre cómo gestiona él las preguntas sobre el futuro del delantero francés. "Se gestiona de una manera muy fácil: tienes que aceptar que las preguntas tienen que ser las que quieren los periodistas, y tú contestas lo que te da la gana", concluyó.