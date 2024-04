Luis Enrique, sobre el supuesto insulto de Mbappé: "Es curioso todo lo que se genera de una mentira"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha lamentado la "mentira" y las "especulaciones" que se han generado a partir del supuesto insulto que el delantero Kylian Mbappé le dedicó cuando decidió sustituirle en el partido ante el Olympique de Marsella, y ha alabado el "comportamiento espectacular" del astro francés.

"Es curioso todo lo que se genera de una mentira, es lo que pasa en el mundo del fútbol. Uno ha inventado un insulto y a partir de ahí hay especulaciones de todo tipo. Especialmente después de los partidos me siento muy cansado, es un momento muy delicado para mí", declaró en rueda de prensa.

En el minuto 65 del partido del pasado domingo en el Stade Vélodrome de Marsella, Mbappé fue sustituido por el portugués Gonçalo Ramos; cuando abandonaba el campo, las cámaras enfocaron su cara de desaprobación, y algunos han interpretado que decía "hijo de puta".

Sin embargo, el preparador asturiano aseguró que se toma todo "con tranquilidad". "Estoy encantado con todos mis jugadores, incluido Kylian, tiene un comportamiento espectacular. No me entero lo más mínimo lo que digan porque no me entero", dijo. "Tengo 53 años, ya tengo una parte de mi cuerpo pelada... que es la cabeza", afirmó con ironía.

Por último, Luis Enrique deseó que el futuro de Mbappé sea beneficioso para todos. "Me encantaría que terminara maravillosamente bien para el club y para Kylian. Estamos todos en el mismo barco, un barco que va buscando llegar a puerto. Es un objetivo profesional y personal", finalizó.