Luis Enrique: "Veo a Ansu Fati como el heredero de Ansu Fati"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, eludió comparar al internacional del FC Barcelona Ansu Fati con su compañero Leo Messi, y afirmó que le ve como "heredero" de él mismo, así como lamentó la baja del lateral del Real Madrid Dani Carvajal para el amistoso con Portugal y los encuentros de la Liga de Naciones ante Suiza y Ucrania.

"Veo a Ansu Fati como el heredero de Ansu Fati. Lo que debe hacer es centrarse en él mismo. No es ni mayor de edad. Siempre reclamamos prudencia y tranquilidad, imagínate para uno de 17 años. Lo que necesita es fijarse en sí mismo, ser humilde y pensar qué tiene que hacer para mejorar", dijo en una rueda de prensa telemática en la Casa SEAT de Barcelona.

En este sentido, Luis Enrique advirtió de que el joven delantero azulgrana "volverá a jugar algún día mal" y a "fallar algún gol". "Aceptar las noches bonitas es más fácil, pero las que no salgan bien cuesta más. Está en un buen sitio que es el Barça para seguir en esa línea", subrayó.

De las cualidades que atesora, el seleccionador nacional destacó la "vistosidad" en la finalización, aunque anunció que tiene un "excelente remate de cabeza" pese a su corta estatura. "Sabe jugar en relación a sus compañeros. Eso implica cualidades colectivas con balón y sin balón. Su talento es debido a su nivel como jugador y a las personas que han influido en su formación", analizó.

Dijo que lo que está viviendo "no es lo habitual" y que las etapas las ha ido "quemando gracias a su nivel". "El objetivo es que su crecimiento sea exponencial, que siga su evolución normal. Ni ahora es el número uno ni cuando falle es un desastre. Gran parte de su crecimiento será saber gestionar los elogios de la prensa", destacó.

Luis Enrique justificó una lista de 25 convocados por la pandemia de la COVID-19, porque "son tres partidos" y para "ver jugadores" que, en el caso de ser más corta, "no podría ver".

"Es seguir sumando jugadores a la causa y cuantos más seamos, más calentitos estaremos. Que no esté Thiago es fruto de una situación personal. Canales ya ha estado y a Campaña le seguimos desde la temporada pasada. Ha estado a punto de venir otras veces, pero la línea de mediocampistas es la más potente de Europa y es difícil hacerse hueco. Estoy contento con que esté Campaña porque hizo una muy buena temporada pasada", celebró.

"ME GUSTÓ LO QUE VI, PERO VOY A PEDIR MÁS"

En una de las listas más continuistas en la nueva etapa de 'Lucho', el técnico nacional admitió que no ha excesivos cambios porque se declaró satisfecho con el rendimiento de la 'ventana' anterior de partidos internacionales en la que jugaron ante Ucrania y Alemania.

"¿Cuál es la tecla? ¿Cuál nos garantiza resultados? Ni ser continuista ni cambiar jugadores cada poco. Es la lista que menos cambios hay porque lo que pedí y entrenamos me convenció. Me gustó mucho lo que vi, pero voy a pedir más. Hubo errores, pero en el balance las cosas positivas están muy por encima de las negativas. Siempre habrá individualidades que puedan incorporarse. No es solo meritocracia, pero creo que los que están merecen estar", recalcó.

Luis Enrique se declaró "encantado" con la regla de los cinco cambios e, incluso, abogó por que se mantuviera la pausa de hidratación o se incluyeran 'tiempos muertos' como en el baloncesto. "Todo lo que pueda ser dar información a mis jugadores para mi como entrenador es mejor", apuntó el seleccionador, que dijo no haber sentido "presión" del Atlético ni ningún otro club para no convocar a sus jugadores.

"En esta lista traigo a los 25 que considero que son los mejores para este partido. Como he estado en clubs entiendo su postura, pero como ahora soy el seleccionador me gustaría que entendieran la mía. Respetarnos es importante", manifestó.

LA "DESAGRADABLE" LESIÓN DE CARVAJAL

Pocos minutos antes de su rueda de prensa, Luis Enrique recibió la noticia de la lesión de Dani Carvajal. "Acaba de salir del horno la noticia. Cuando se lesiona un jugador pienso en ese momento desagradable. Esperemos que no sea muy grave. Hablaremos con el Real Madrid para que se recupere lo antes posible. Tenemos más o menos claro su sustituto, pero esperaremos para confirmarlo", comentó.

Para él, es un debate que, según él, a la prensa le pone "muy cachonda". "Pero nosotros estamos muy tranquilos. Tengo tres, diría cuatro, grandes porteros. Kepa, David, Unai y, en su momento, Pau. Este es un juego de errores y fallamos todos", justificó.

Tras afirmar que le tiene "mucha fe" al jugador del Sevilla Óscar Rodríguez, expresó su confianza en que Adama Traoré pueda debutar al fin con 'la Roja'. "Con Adama voy a tocar madera. Es la tercera vez y siempre por causas ajenas no ha podido debutar. Espero que pueda incorporarse. Lleva unos años en la Premier con una progresión evidente, un jugador de banda con capacidad de desborde como nadie en Europa", calificó.

Por este motivo, el técnico asturiano no ocultó que tiene "muchas ganas de verlo en la selección". "Es el jugador el que tiene que decidir. Es muy importante respetar la decisión del jugador. Es un jugador que ha mejorado muchísimo en el centro, pero luego hay que meterlo en la dinámica del equipo. Ahí esté el margen de mejora. Estoy deseando ver su debut con España", reiteró.