Luis Rubiales: "Libertad de expresión no es que cualquiera diga lo que le dé la gana"

El presidente de la RFEF confía en que el nuevo reglamento disciplinario sea "ejemplarizante"

La RFEF organiza la jornada sobre 'Libertad de expresión en el fútbol'



MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, inauguró este miércoles las jornadas de debate sobre 'Libertad de expresión en el fútbol', una parte importante del deporte que conlleva respeto y educación, por lo que expresó su deseo de que el nuevo reglamento disciplinario sea "ejemplarizante".

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) albergó esta jornada con juristas y especialistas de todos los estamentos del fútbol, en la que se ha analizado desde una perspectiva teórica y con casos prácticos la libertad de expresión en el ámbito futbolístico.

"Libertad de expresión no es que cualquiera diga lo que le dé la gana. Hay gente que se escuda dentro del marco genérico de la libertad de expresión para que valga cualquier cosa, todo el mundo está sujeto a cualquier opinión sin límite y eso no es la libertad de expresión", dijo Rubiales en su discurso en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol.

"No se puede decir lo que uno quiera, hay unos límites, no se debe hacer demagogia con algo tan importante. En España tenemos un sistema que permitía recurrir una sanción más allá de los órganos federativos yendo a la jurisdicción ordinaria, y eso nos genera un problema importante en cuanto a tiempos, seguridad jurídica y a la hora de explicar a la gente que ama el fútbol que haya cuestiones idénticas que se juzguen de una manera o de otra. Esto genera una desigualdad tremenda", añadió.

Después de la intervención del presidente de la RFEF, el abogado del Estado Luis María Cazorla, uno de los pioneros de la legislación deportiva en España, realizó la primera ponencia aportando una visión jurídica y deportiva de la libertad de expresión en el fútbol. "No es lo mismo destacar un fallo concreto de una persona, por ejemplo un árbitro, que hacer una acusación sobre el conjunto del colectivo arbitral", señaló.

A continuación, se celebró una mesa redonda con un grupo de especialistas compuesto por Andreu Camps, secretario general de la RFEF; Alejandra Domínguez, abogada y vocal del Comité de la Competición Profesional del Fútbol Femenino; Toni García, abogado e inspector de Ética y Disciplina de UEFA; Pedro González, abogado y director de la Asesoría Jurídica de la RFEF; y Alfonso Ramos, abogado del Estado y miembro del TAD.

Camps remarcó la importancia de preservar los valores en el mundo del fútbol, insistiendo en la importancia que supone el cambio en la legislación a la hora de poder aplicar el reglamento disciplinario de manera contundente. Mientras, Alejandra Domínguez explicó cómo se trabaja desde el Comité de Competición ante según que manifestaciones y Toni García puso ejemplos concretos en los que se ha tenido que actuar desde UEFA.

Además, Pedro González puso en valor la figura de los árbitros, más si cabe en una temporada en la que "se han traspasado líneas rojas", y la mesa concluyó con la intervención de Alberto Ramos.

La jornada prosiguió con una mesa redonda titulada 'Los actores del fútbol y la libertad de expresión: problemáticas y soluciones', en la que participaron Juan Ignacio Gallardo, director del diario MARCA; Luis Nieto, director adjunto del diario AS; Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros; Iraia Iturregui, entrenadora del Athletic Club Femenino; y Fernando Sanz, Director de Desarrollo de Negocios Internacionales de la RFEF.

"A la conclusión de los partidos se ha puesto de moda la frase de me tengo que callar porque si hablo me sancionan, pero los árbitros no sancionamos, levantamos un acta y si vemos que ponen en duda la honorabilidad del árbitro lo trasladamos a los comités correspondientes", señaló Luis Medina Cantalejo.

"Nunca se ha sancionado a un jugador ni entrenador por decir que un árbitro les ha podido perjudicar con sus decisiones, pero llamar ladrón a un árbitro no es menosprecio. Por ejemplo, si un jugador insulta a su entrenador le echan del club", añadió.

Para clausurar la jornada se contó con la presencia de Miguel García Caba, vicesecretario general y director de Integridad de la RFEF, y Salva Gomar, vicepresidente de la RFEF y presidente de su Comisión Legal, cargos que compatibiliza con la presidencia de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.

"La libertad de expresión se resumen en dos palabras: educación y respeto. El fútbol es víctima de los problemas de la sociedad y debe estar por encima de todo, debemos ser un ejemplo ante todo lo demás, hay que ser ejemplificantes", indicó Salva Gomar.

Por su parte, García Caba se mostró optimista con el próximo Código Disciplinario porque "será una herramienta que nos aportará seguridad jurídica a todos". "El fútbol tiene una llegada a la sociedad que no tiene ninguna otra actividad, de ahí que tengamos ese plus de tener que ser ejemplares", dijo.