Machín: "Necesitamos la máxima energía y es inevitable reservar jugadores contra el Zalgiris"

Publicado 08/08/2018 14:03:11 CET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, ha reconocido que "es inevitable reservar" jugadores en el partido de este jueves contra el Zalgiris lituano, en vistas a tener la "máxima energía" también en la Supercopa de España de este domingo frente al FC Barcelona.

"Es inevitable reservar jugadores, porque sólo pueden jugar once titulares y tres suplentes y a estas alturas necesitamos la máxima energía para los dos partidos de la semana. Lo más probable es que puedan tener oportunidad el mayor número de jugadores posible", anunció el técnico soriano en rueda de prensa.

"Lo coherente es pensar que no todos están en disposición de jugar jueves y domingo y que algunos sí lo podrían hacer, pero si hay que competir físicamente a alto nivel, cuanto más descansados estemos, mejor", explicó.

El partido contra el FC Zalgiris corresponde a la ida de la tercera ronda clasificatoria para la Liga Europa, y la vuelta se jugará el próximo jueves. En el medio de ambos choques se disputará en Tánger la Supercopa de España. "Lo que ahora nos corresponde es la Europa League, porque estos primeros pasos que puede pensarse que son fáciles, son imprescindibles para tener una buena temporada", recordó.

Asimismo, no subestima a un rival a priori inferior. "Todos estos partidos en los que somos muy favoritos pueden llevarnos un poco a la relajación, pero en el fútbol de hoy en día, si no compites al máximo, le das ventaja a un rival que se presume inferior", advierte.

"Mi labor es darle toda la importancia, olvidando lo que tengamos más adelante. El Zalgiris merece estar aquí porque ha pasado sus eliminatorias", recalcó. En la vuelta tendrán que jugar con el "hándicap del césped artificial" del Estadio LFF, a donde preferirían llevarlo "lo más encarrilado posible".

Además, dio varios trazos de cómo es futbolísticamente el equipo lituano. "Siempre buscan tener buen trato de balón, sacarlo desde atrás y tienen un juego posicional aceptable. Como todos estos equipos tiene poderío físico y eso les hace ser peligrosos a balón parado, y cuentan con un nueve de referencia que juega bien de espaldas y un mediapunta habilidoso con buen chut desde fuera del área", manifestó.

Con respecto al partido de la Supercopa, Pablo Machín tiene "más o menos una idea" sobre el once titular, pero admite que "el partido de mañana puede cambiar algo". "Tenemos una plantilla competitiva y muchas competiciones y la idea es que todos puedan ser importantes y tengan minutos", aseguró.

El exentrenador del Girona recuerda que hay una final en juego y que "hay que darle la importancia que tiene". "Es un título y la afición es inteligente, por lo que sabrá dejar de lado todo lo que ha habido, y en las dificultades siempre han estado con el equipo", aseguró acerca de la cuestionada sede del partido en Tánger (Marruecos).

"Peleamos por la afición y no me siento aún con autoridad para pedir nada, pero sí que me gustaría que estuvieran en Tánger porque lo notaremos", subrayó.

En cuanto al fichaje Aleix Vidal, cree que ya está para jugar, al igual que Amadou, recuperado de una lesión. "Ya sabéis que Aleix ha venido haciendo la pretemporada con el Barcelona en Estados Unidos y aquí lo he visto muy bien. Genéticamente coge la forma rápido y podremos contar con él para ambos partidos", confirmó.