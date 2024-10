La Major League Soccer entiende la postura de Javier Tebas con el Mundial de Clubes

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, aseguró que entiende las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, sobre que el Mundial de Clubes de 2025 de la FIFA debería cancelarse, y reconoce la preocupación por este renovado evento que contará con 32 equipos que se celebrará en Estados Unidos.

"Todos debemos tener en cuenta el calendario, y comprendo la opinión de Javier. Yo esperaría que se tomaran las decisiones correctas, porque se están basando las decisiones en datos, hechos e investigación y estrategia, pero si no es así, a veces te tienen que obligar a tomar esas decisiones", manifestó el presidente de la MLS en declaraciones recogidas en ESPN tras su participación en el foro 'The Summit', enmarcado en la Semana de Líderes de Londres.

El pasado martes, Javier Tebas demandó de forma "expresa" a Gianni Infantino, presidente de FIFA, que retirase el Mundial de Clubes. "Presidente de FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales de ese Mundial de Clubes por el presupuesto que dijo. Usted sabe que no tiene los patrocinios como lo había presupuestado. Usted sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese Mundial, retire ese Mundial ya", apeló en un foro sobre fútbol europeo profesional organizado en Bruselas por la organización Unión de Clubes Europeos

Garber advirtió que podría haber peligro por la "sobresaturación" de partidos en el fútbol, pero ve cómo la demanda podría ser en realidad un camino hacia un "calendario mundial más apetecible" y una mayor colaboración entre los órganos rectores y las ligas. "El otro día leí sobre las demandas, pero a veces hace falta un poco de perturbación para que todo el mundo se siente a la misma mesa y tome las decisiones correctas", recalcó.

El nuevo torneo, que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio, llega en una temporada en la que ya se amplió la Liga de Campeones y en el año previo a un Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, también con más encuentros por la inclusión de 16 selecciones más.

Los jugadores se han sumado a las críticas por el calendario, cada vez más apretado, y algunos han llegado a hablar de huelga. Esta semana, las ligas europeas, el sindicato de jugadores FIFPRO y LaLiga han presentado una denuncia conjunta ante los reguladores antimonopolio de la Unión Europea contra el calendario de partidos internacionales de la FIFA.

"Creo que todos tenemos que trabajar para ver si podemos participar más en el proceso de toma de decisiones, y yo lo incluiría en la Copa Mundial de Clubes. Nosotros, como liga, somos tan conscientes como todo el mundo de la carga que suponen para nuestros jugadores todas las competiciones en las que tienen que participar", concluyó Garber.