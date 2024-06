El Mallorca asegura que "a día de hoy no hay nada" de una posible llegada de Hummels

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca salió este martes al paso de las informaciones de una posible llegada del veterano central alemán Mats Hummels, que la pasada semana se desvinculó del Borussia Dortmund, y aseguró que está "un poco" sorprendido y que "a día de hoy no hay nada".

"La verdad que a todos nos sorprende un poco el tema. A día de hoy no hay nada con Mats Hummels. Esto es una situación en la que recibo yo una llamada de una persona que no sé ni quién es, ni sé si es el agente del jugador, que no decimos nada y a la media hora aparece la noticia en prensa", remarcó Pablo Ortells, CEP de fútbol del club bermellón, durante la rueda de prensa de presentación de Jagoba Arrasate como nuevo técnico.

El directivo eludió dar más detalles de esta posibilidad. "A partir de ahí, la bola o la viabilidad, yo no se la he dado, no sé quién se la ha dado, pero no hay absolutamente nada de ese tema", zanjó. "Como no hay nada, pues tampoco te puedo decir nada", se limitó decir Arrasate.