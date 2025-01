Manolo González: "Toca remar y apretar porque somos capaces de ganar al Madrid"

Dardo a la afición del Barça : "Las creencias que tengan al otro lado de la Diagonal me dan bastante igual"

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, aseguró este viernes que pueden ganar al Real Madrid, este sábado en el RCDE Stadium, si aprietan fuerte y juegan ordenados todo el duelo, ya que ganar sería más allá de dar una alegría al espanyolismo dejar claro que no salen mentalmente derrotados en los duelos contra los blancos, por mucho que esta sea la creencia en parte de la afición del FC Barcelona.

"Es el momento de la temporada en que el equipo es más consciente de cómo competir los partidos. Somos muy conscientes de que hay que tener una capacidad de sufrimiento grande para sacar los partidos y eso nos hará crecer. Mañana toca remar y apretar fuerte porque somos capaces de ganar", manifestó en rueda de prensa.

Tras competir bien en el duelo de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, pese a la derrota por 4-1. "Hemos mirado cosas de aquel partido. Siempre lo hacemos. Es muy difícil ganar a cualquier equipo de Primera, no sol al Madrid, pero si estamos metidos en el partido y lo hacemos largo y sabemos competirlo, estamos convencidos de que podemos tumbar a cualquier rival", reiteró.

"Lo que me mató del partido de ida es que el equipo estuvo francamente bien, pero las situaciones de gol de ellos vienen por desajustes nuestros un tanto infantiles. Aquí no lo puedes conceder, en casa somos un rival fuerte y para el rival no es fácil. Con la afición, el equipo va a volar seguro", añadió.

Para el técnico gallego, el duelo tendrá momentos de "poder apretar" al Real Madrid. "Tenemos que atacar y hacer daño y sacaremos un equipo que nos dé estabilidad, juego y el poder atacarles. Tendremos que saber sufrir y hacerles daño en transiciones. Hay que encontrar el equilibrio y si lo haces es el día en el que les puedes ganar", argumentó el técnico blanquiazul.

González aseguró que si ganan, más allá de la importancia deportiva para un Espanyol que está antepenúltimo en la tabla, vivirían un día "muy feliz". "Una victoria que para el vestuario sería muy buena, a nivel de creer, de mentalidad y de respeto. Sabemos lo que somos, somos conscientes, pero compitiendo al nivel que tenemos en casa es muy difícil que nos ganen. Sería un día grande para el espanyolismo y para dedicárselo al aficionado", manifestó.

Además, acabaría con esa creencia "de la gente del Barça", supone Manolo González, de que el Espanyol no sale con todo contra el Madrid. "A mí las creencias que tengan al otro lado de la Diagonal (antiguamente, cuando el Espanyol estaba en Sarrià, la Avenida Diagonal separaba a ambos conjuntos) me dan bastante igual. Saldremos a competir, saldremos a ganar y vestuario y cuerpo técnico estamos convencidos de que, con el apoyo de la afición, que no piensa lo que has dicho, podemos ganar al Madrid y a cualquier equipo de la Liga", argumentó.

De hecho, cree que es buen momento para poder tumbar a los blancos. "Más que por el Madrid, es un buen momento porque nos hemos concienciado de como es la temporada y sabe qué es lo que toca hacer. Dentro de la dificultad nos tenemos que hacer grande, no queda otra. Me preocupa el Espanyol y ser capaces de dar nuestro 120 por cien para ganar al rival. Si estamos más o menos bien, a cualquiera les va a costar ganarnos", apostó.

Y defendió a un Carlo Ancelotti que, pese al buen momento del Real Madrid, recibió ciertas críticas al principio de la temporada. "Yo voy al cirujano y no le digo como tiene que operar a nadie, porque no tengo ni idea. Hay gente que lo más parecido que ha visto a un balón es una caja de zapatos pero critica a Ancelotti. Son cosas que como en fútbol todo es criticable y todo el mundo sabe y el respeto, aunque hayas ganado 1.000 'Champions', parece que no existe, pues ocurren estas cosas. Es un ejemplo para todos los entrenadores en su forma de comportarse. Ojalá yo gane algún día la ínfima parte de lo que ha ganado él. Pero rajar y decir barbaridades es gratis", manifestó.