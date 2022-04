Marcelino: "Estoy al cincuenta por ciento de seguir en el Athletic"

"Soy cortoplacista, vivo el presente y estoy más pendiente de ayudar y entrar en Europa que de mi futuro"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, afirmó que está "al cincuenta por ciento" de seguir en el banquillo del club bilbaíno y se declaró "cortoplacista" y más preocupado en lograr este sábado (21:00 horas) un triunfo en San Mamés contra el Atlético de Madrid para seguir luchando por un puesto en Europa que de su futuro.

"Ahora estamos al cincuenta por ciento de esa decisión. Todavía no hay un dirigente que rellene ese otro 50 por ciento. No nos consta un proyecto para luego saber si somos las personas adecuadas. Ahora lo más correcto es pensar en el presente, en luchar por Europa a falta de cinco jornadas. Eso es mi futuro y, a la vez, es mi presente", dijo en rueda de prensa.

Acerca de las declaraciones del candidato a la presidencia del Athletic Ricardo Barkala, quien anunció que ha hablado "con otros entrenadores", Marcelino indicó que no es el que "debe confirmar esa información".

"Eso corresponde a las personas que tienen la intención de ser presidentes del Athletic. Cuando se nos ofreció la renovación hemos decidido no hacerlo es porque creo que deben tener libertad para formar equipo de trabajo, y con las personas que crean oportunas. Esas declaraciones nos hace pensar que no somos la primera opción, y eso nos puede ayudar a tomar la decisión definitiva de seguir en el Athletic", manifestó.

En este sentido, el actual técnico del Athletic defendió su actuación. "Llevo muchos años en el fútbol y creo que hemos sido muy honestos con el Athletic. Creo que hemos obrado de la forma más correcta anteponiendo los intereses del Athletic a los nuestros. Si hubiéramos sido más egoístas hubiéramos agarrado el contrato para cobrar un dinero", explicó.

Sobre si serán sus "últimos cinco partidos" con el Athletic Club, dijo que "es una posibilidad" porque acaba contrato el 30 de junio. "Nos centramos en estos cinco partidos y luego ya pensaremos en el futuro. ¿Despedida? No tengo esa sensación, tengo una sensación de vivir el presente y un futuro incierto porque no sabemos quién será el presidente del Athletic. Mi futuro está vinculado a que la parte contratante quiera contar con el actual cuerpo técnico", indicó.

En este sentido, añadió que está "mucho más pendiente de intentar ayudar", de "trabajar" y de ganar al Atlético de Madrid para seguir en la pelea por la Liga Europa. "Todo lo demás me resulta secundario. No me condiciona ni me pone nervioso el hecho de que acabe contrato o me queden cinco partidos. Lo importante es la pasión, la ilusión y el esfuerzo de llevar a cabo el trabajo de cada día, y eso lo tenemos", señaló.

"Soy muy cortoplacista, mi experiencia como entrenador me ha llevado a ello. Mi objetivo es ponerle soluciones a nuestro juego individual, grupal y colectivo y marcar las tareas para mejorar con aquello a lo que nos vamos a enfrentar en el próximo partido. Nos gusta jugar con gente joven y la prueba es el tiempo que llevamos aquí", subrayó.

Así Marcelino recordó que UEFA premió al Athletic por ser el mejor club en la defensa del fútbol base. "Eso me hace sentirme muy bien. Cuando llegamos aquí lo que se quería era hacer una reestructuración apoyado en la gente de Lezama. Que los hechos corroboren eso hace que sintamos que hemos cumplido con las expectativas", señaló.

"SOY MUY MALO HACIENDO NÚMEROS"

Marcelino dijo que contra el Atlético van a jugar un "partido muy atractivo" para la victoria posibilita seguir peleando por el séptimo puesto. "Jugamos contra un muy buen equipo, que se está jugando sus opciones de asentarse en posiciones 'Champions'. Vamos a intentar dar una alegría a nuestra afición después de la tristeza del partido contra el Celta, pero el equipo se repuso al ganar en Cádiz. Ahora llegamos a este partido con optimismo, ilusión y ambición de ganar", comentó.

Con ocho goles en casa anotados en los primeros diez minutos del partido, no le obsesiona atajar esa falla. "Si hubiéramos identificado la causa habríamos encontrado la solución antes. Es cierto que ocurre y tenemos que intentar evitarlo, y más contra el Atlético, que es el equipo que menos ocasiones necesita para hacer gol", advirtió.

Cree que "siempre" motiva a sus jugadores y aseguró no saber la puntuación que necesita el Athletic para clasificarse para Europa. "Soy muy malo para hacer números y, cuando los hago a largo plazo, nunca me salen. No sabría decir los puntos necesarios. Parecía que el día del Celta habíamos perdido todas las opciones, pero los resultados son muy igualados y sorprendentes. Tenemos que centrar toda la atención en el partido inmediato sin mirar más allá", sugirió.

Con Sancet lesionado en el pubis, barajó cuatro jugadores para ocupar dos puestos en el centro del campo en el once frente al Atlético. "Raúl y Alex van a ocupar la posición de segundo delantero. Y ya veremos quién juega en el centro del campo: Dani (García), Vesga, Vencedor e incluso Zárraga ... Entre los cuatro tengo que elegir a dos", avanzó.

Por otro lado, declaró que Antoine Griezmann ha sufrido muchas lesiones este curso y recaídas, pero lo calificó como "superinteligente". "Tiene gol, buenos desmarques y, si tiene la ocasión, es resolutivo. Lo tenemos que tener muy vigilado, que tenga la menor participación porque suele ser letal", destacó.