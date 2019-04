Marcelino: "No debemos tener la mínima confianza, el Villarreal le metió cuatro al Barça"

Publicado 10/04/2019 18:04:25 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado en la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Villarreal CF que no deben confiarse lo más mínimo ya que ha recordado que, en un "día bueno", el rival fue capaz de meterle cuatro goles al líder de LaLiga Santander y, además, cree que en Europa se desquitan de la mala situación que viven en la competición doméstica.

"No debemos tener la mínima confianza porque ahí hay grandes jugadores, y en un día bueno le metió cuatro goles al Barça. Los que crean que será una eliminatoria fácil se alejan de lo realista, porque será muy complicada y ante un buen rival que tendrá la misma ilusión que nosotros", manifestó en rueda de prensa.

Por ello aseguró estar preparado para hacer frente a la "dificultad" del cruce. "Sabemos que tenemos que rendir a nuestro máximo nivel para estar en semifinales. El Villarreal en Europa tiene números muy buenos, acordes a lo que al inicio era un candidato a meterse en Europa", apuntó.

"Pero cuando te ves abajo te va pudiendo la presión y cuesta salir de una zona que no preveías, pero en la Liga Europa ha quedado líder de grupo y eliminado a dos grandes equipos", señaló sobre el hecho de que el Villarreal siga estando en posición de descenso en LaLiga, aunque a un solo punto de salir de ella, a siete jornadas del final.

"Dije cuando conocimos el sorteo que el resultado no me había gustado nada. Para amos es un incordio, creo. Si jugaras en semifinal garantizas un finalista español, o en la final un campeón. Pero en cuartos es un incordio, prefieres jugar contra equipos que no juegas habitualmente", explicó al respecto.

Por ello no quiere verse como favorito. "Aquí, independientemente de los calificativos para asumir la presión o quitárnosla, es evidente que jugamos dos buenos equipos. El Villarreal en la Europa League tiene una trayectoria inmaculada, han eliminado a dos equipos como Sporting de Portugal y Zenit, y esta competición ha supuesto una liberación y demostrar el verdadero potencial que tiene", reiteró al respecto.

Del rival destacó su "gran poder deportivo". "Tiene una gran capacidad y jugadores, su mayor presupuesto de la historia, y el papel de favorito no lo debemos otorgar a uno u otro. Hay rivalidad, derbi, alicientes para ambos por igual. Estamos a dos partidos de jugar una semifinal y no creo que ningún futbolista, independientemente de la clasificación en Liga, quiera renunciar a esa posibilidad", apreció.

Por otro lado, no sabe si están más cerca de jugar la siguiente Liga de Campeones por la vía de ser cuartos en LaLiga, están a cuatro puntos, o por vía de ganar la Liga Europa. "Con dos resultados extraordinarios y uno no previsto, y con los resultados de los demás, nos hace estar en la pelea. Estar a cuatro del Getafe y a tres del Sevilla y ganando el 'average' a ambos, es una situación que en enero todos la habríamos firmado", aseguró.

"Y si la habríamos firmado, no podemos ahora renunciar a ello. En la Liga Europa estamos a cinco partidos de encontrar la posibilidad de la 'Champions', pero nos centramos en el partido inmediato sea de una competición o de otra. Hasta ahora hemos podido mantener esa concentración y tenemos que seguir insistiendo en este camino", opinó de la vía de la Liga Europa.

En cuanto a la lesión de Kondogbia, confía en poder volver a contar con él esta temporada. "Está fastidiado, sabéis que tuvo bastantes lesiones en la temporada, y es lo que ha sucedido el sábado. Lo peor es para el futbolista, para el equipo es un contratiempo importante. Cabe tener optimismo, esperar que evolucione favorablemente y a ver si le tenemos disponible", comentó.