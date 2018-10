Marcelino: "Ojalá Messi no tenga su día contra nosotros"

Actualizado 06/10/2018 18:49:17 CET

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, deseó que Messi "no tenga su día" este domingo en el partido que cierra la octava jornada de Liga este domingo y explicó que pondrán "la misma atención" al choque contra los culés (20.45 horas) que al del Leganés de la próxima semana.

"Todos los que nos hemos enfrentado a Messi sabemos de su verdadero potencial e intentaremos que participe las menos veces posible. Es muy difícil pararlo, pero ojalá no tenga su día y nosotros, a través de las ayudas, seamos capaces de que participe lo menos posible y cerca del área, donde es un jugador determinante", dijo Marcelino.

"Siempre quiero ganar el próximo partido, es un encuentro importante entre dos grandes equipos, para la afición y para nosotros sería un paso importante ganar. No pondremos más atención que lo haremos al siguiente partido ante el Leganés, respetamos siempre al rival tenga el potencial que tenga, y a partir de ahí, la idea es ganar cada partido", comentó el técnico asturiano.

"Hemos ganado menos de lo que queríamos y tenemos la posibilidad de ganar ante nuestra afición aun sabiendo de la dificultad", añadió el técnico 'che', que considera "diferente" cada partido. "Nunca puedes pensar que hay un momento mejor, porque entonces todos acertaríamos la quiniela. Cada partido es una historia diferente, la temporada pasada en la mayoría de los enfrentamientos fueron muy apretados e igualados", espetó.

"En el partido de LaLiga nos empataron en los últimos minutos, y en el Camp Nou nos ganaron por la mínima. Si estamos muy acertados y ellos no están al máximo nivel son las circunstancias que se tienen que dar para ganar al Barça", repasó.

Además, Marcelino aseguró que sus jugadores tienen "un amplio margen de mejora". "El equipo ha ido creciendo y tiene una mejora sostenida, pero es que no lo vi tan mal nunca, no era un equipo vulnerable, dejado o apático. Este equipo no transmitió esa sensación, pudo ganar más de lo que ganó, pero no lo logró, éramos discontinuos en lo que queremos ser a lo largo del partido", añadió.

"Hemos mejorado de forma considerable en ese aspecto. Mi sensación y análisis es que en muchos partidos estuvimos cerca de ganar, ahora somos más sólidos y compactos de forma continuada, y hay jugadores que antes no teníamos por lesión, y otros que han mejorado de forma... la suma de todo ello nos hace acercarnos al máximo nivel, pero tenemos un margen de mejora importante", incidió.

Por último, Marcelino pidió el apoyo de Mestalla porque es "necesario". "Si hay un murmullo en la grada puede aparecer las dudas, cuantos menos jugadores en el campo tengamos con dudas y reciban el apoyo, incluso en los momentos de dificultad, va a incidir positivamente", finalizó el preparador del Valencia, que espera un Barça "en buena dinámica".