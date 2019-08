Marcelo: "Las críticas no me molestan, sé mejor que nadie cuando estoy bien y cuando mal"

Publicado 19/08/2019 15:58:39 CET

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo del Real Madrid Marcelo Vieira tiene claro que "las críticas" sobre su rendimiento no le han molestado y que está acostumbrado porque ya ha recibido muchas desde su llegada a un club que le ha enseñador "a luchar por todos los títulos", aunque sabe que cada año es "más difícil" conquistar la Liga de Campeones.

"Las críticas no me molestan. La temporada pasada fue solo una fracción de todas las que he recibido desde mi primer día en el Real Madrid. Aprendí a vivir con eso y trato de mantener una línea, sé mejor que nadie cuando estoy bien y cuando estoy en mal estado", admitió Marcelo en una entrevista que publica este lunes la web de 'Sport Bild'.

El defensa apela a su carácter para combatir estas situaciones. "Si estoy de buen humor, no dejaré que me desordene. Si no me funciona, tengo que trabajar en mí mismo y mejorar, así será hasta el final", subrayó.

Sobre esta temporada que acaba de comenzar, el futbolista madridista, uno de los capitanes del equipo, advierte que la plantilla actual es

"buena" con los fichajes que han llegado. "Si nos concentramos en nuestro trabajo, podemos ganarlo todo", remarcó.

"Desde que estoy en el Real Madrid, el club me ha enseñado a luchar por todos los títulos y eso no será diferente este año. Lucharemos por LaLiga, la 'Champions' y la Copa", afirmó Marcelo, que no olvida que "cada año se hace más difícil ganar" la Copa de Europa. "Todos los países están trabajando para que sus clubes estén entre los mejores y eso lo hace más difícil cada año", puntualizó el brasileño.

Finalmente, el lateral tiene palabras para Toni Kroos. "Es un gran jugador. Lo ha ganado todo con el Real Madrid y con la selección nacional. No es el típico alemán, no es tan duro y serio, y sí muy divertido. He pasado mucho tiempo con él y es un buen tipo", confiesa.