Mariona Caldentey: "Me voy del Barça por la puerta grande"

"Irme es un reto personal, estoy en un momento fuerte para hacerlo"



BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional española Mariona Caldentey aseguró este viernes que se va del Barça Femení y de un FC Barcelona que es el club de su vida "por la puerta grande" y con la sensación de haber sido importante en la consecución del 'póker' de títulos de esta temporada, siendo además la quinta máxima goleadora histórica del equipo y siendo, con 25 títulos, la cuarta jugadora con más títulos, pero cree que es momento de afrontar "nuevos retos" y de probarse a sí misma fuera de la "zona de confort" que era, para ella, el Barça.

"Irse del Barça por voluntad propia siempre es difícil, porque sabemos lo que representa este escudo y la historia que tiene, y más el femenino. Sí que tengo la sensación de que me voy por la puerta grande, hemos vuelto a hacer historia con 4 títulos, he estado sana toda la temporada y he podido participar mucho. Es un buen momento para todas, también para mí", manifestó en rueda de prensa, organizada por el club a modo de despedida.

Así, con casi todas sus compañeras presentes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, además de algunas jugadoras de la base y parte del cuerpo técnico, liderados por el todavía entrenador Jonatan Giráldez, con familiares y amistades, Mariona Caldentey se despidió del club y de la prensa, si bien este fin de semana, contra el Betis, dirá adiós a la afición en el Estadi Johan Cruyff.

"Mis primeros recuerdos futbolísticos son con el Barça; primeros viajes, primeras botas las de Ronaldinho, primeros partidos por la tele... Suerte tuve de mi padre me inculcara de pequeña querer estos colores, qué suerte de haber sido, ser y poder ser 'culer'", se sinceró en una carta que leyó, emocionada pero con voz firme, antes de afrontar las preguntas.

En esa carta asegura que la niña que había crecido siendo fan del Barça se va siendo una profesional, agradecida a la vida por un "camino perfecto" en el club blaugrana. "La niña que saltaba y chillaba con los goles y se enfadaba cuando perdía, tuvo la oportunidad de su vida; llevar la camiseta oficial del Barça con su nombre. Cuando este sueño se hizo realidad, fue maravilloso. Después de 10 años me voy siendo más 'culer' y privilegiada por haber formado parte del mejor equipo del mundo. No imagináis lo difícil que ha sido tomar la decisión de irme. El Barça ha sido mi vida y me ha cambiado la vida", se sinceró.

Y la emoción la puso al acordarse de su padre, ya fallecido. "A tu, papa, que era quien me llevaba arriba y abajo cuando jugaba en campos amateurs, no sabría cómo explicarte que he ganado 3 'Champions' con tu querido Barça y jugando en un Camp Nou lleno a reventar. Ojalá no te hubieras ido tan temprano, pero estás presente en cada gol. Estés donde estés, espero que estés orgulloso de mí", relató.

Pero quiso dar gracias al 'staff', al club y, sobre todo, a sus compañeras y excompañeras. "Compartir esta aventura con vosotras ha sido la mejor parte. Nadie puede imaginar el sacrificio y el esfuerzo puestos en llegar donde hemos llegado. Me habéis hecho sentir orgullosa de formar parte de este equipo, por lo conseguido y por la imagen dada. No es sólo ganar, sino cómo hemos ganado. Gracias por hacerme disfrutar del fútbol y hacerme mejor, os echaré de menos pero celebraré vuestros éxitos como propios. Ojalá el fútbol y la vida nos ofrezca un reencuentro", reconoció.

A Mariona Caldentey, de 28 años y natural de Felanitx (Mallorca), le es "difícil" quedarse con un solo momento de los vividos en Can Barça, su "segunda casa". "Pero creo me quedo con la gente que está aquí. He tenido la suerte de tener muchos momentos, pero ahora elegiría la última 'Champions', en casa con toda esa gente y ganando al Lyon por fin, fue un momento muy especial", relató.

SE VA EN BUSCA DE NUEVOS RETOS Y MOTICACIONES

¿Qué motivos siente para irse? Fácil; ganas de afrontar "nuevos retos". "La carrera de una jugadora es corta y pasa rápido, tengo 28 años y he decidido que era el momento de probar un reto nuevo. Es una decisión que he tomado meditada y he sido sincera conmigo, es lo que mi carrera necesitaba a día de hoy", reconoció.

"Lo he gestionado llorando mucho. Ha sido una decisión súper difícil porque aquí soy muy feliz, disfruto cada día del fútbol y lo ha hecho muy difícil. Pero hace 10 años que llegué, no éramos profesionales, y hemos hecho un camino en el que ha participado mucha gente y ahora tenía la sensación de que necesitaba nuevos retos y motivaciones. Dejo la Liga F, porque aquí como en el Barça no se está en ningún sitio. Cuando hablaba de tener retos nuevos, es en parte que aquí podría jugar con los ojos cerrados. El reto es adaptarme o contagiar mi juego a otro equipo", manifestó.

"Todo lo que nos ha pasado a nivel colectivo nos ha hecho llegar donde estamos hoy día. Está perfecto como ha sido mi camino. Sé que Lucy dijo que una virtud mía era que hacía mejor a las jugadoras a mi lado, si es cierto estoy contento. A nivel colectivo, lo que hemos conseguido aquí es inigualable e histórico, soy consciente y lo he ganado todo aquí y ahora quiero ganar en otro sitio, me hará crecer como futbolista salir de mi zona de confort. Es un reto personal, me encuentro bien, en un momento fuerte y es el momento para hacerlo", argumentó.

Se marcha pero lo hace sintiéndose "muy querida en el club" y "valorada". "Esto lo ha hecho más difícil. Pero han respetado mi decisión, nunca ha sido un inconveniente y no ha habido ninguna mala cara. El final no podría haber sido mejor", apuntó. Pero le queda un último gran homenaje en el Johan Cruyff, este fin de semana. "Las últimas semanas, los últimos meses, han sido tan intensos que no da tiempo a pensar. En esta semana en la selección he sentido más esta tristeza, he llorado mucho. Entre el anuncio oficial con el vídeo, preparar lo de hoy y el partido del domingo, es una semana muy emotiva pero me siento muy querida por todos", reiteró.

MENSAJE A LA LIGA F; QUE SEA PROFESIONAL DE VERDAD

Por otro lado, reconoció que --sin decir dónde jugará, si bien todo apunta a que en el Arsenal inglés-- la Liga F debe dar pasos adelante, todavía, y ser profesional de verdad y no solo de nombre. "Es evidente que el Barça tiene un dominio en la Liga F brutal, que ganamos contundente todos los partidos. Estamos motivadas, lo hemos demostrado muchos años, pero las sensaciones son difíciles de explicar y hay otras ligas que las ves y dan ganas de jugarlas", apuntó.

"Mi humilde opinión es que la Liga F debería tener menos equipos, porque el calendario que tenemos no es sano para las jugadoras. A partir de ahí, poder ir mejorando las infraestructuras de los campos, o la visibilidad que se nos da para segur los partidos. Son muchos temas que ya han salido en otros momentos, ojalá que pueda cambiar y que la Liga F sea realmente una liga profesional, que no solo tenga el nombre", señaló.