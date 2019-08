Mediapro ha demandado a Velasco Carballo porque la RFEF "lo ha utilizado como 'escudo'"

Publicado 14/08/2019 14:53:54 CET

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Mediapro replicó este miércoles a Andreu Camps, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha demandado al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, porque "ha sido utilizado como 'escudo'" por la RFEF y fue la persona que les impidió que retirasen los materiales de la sala VOR que consideran suyos.

Mediapro, encargada de prestar el servicio de VAR en su primera campaña en LaLiga Santander, reclama a la RFEF siete mesas técnicas, cableado vario y discos NAS de almacenaje de clips de vídeo por un valor total de mercado superior a 50.000 euros, y por ello denunció el martes que al organismo que preside Luis Rubiales y al excolegiado internacional de estar "dilatando conscientemente el proceso de retirada con ánimo de apropiación ilícita".

El secretario general de la RFEF respondió este miércoles que "denunciar al presidente del CTA es gravísimo e intolerable" y que "se ha cruzado una línea roja que nadie tenía que haber pasado". "Carlos no tiene nada que ver con este tema, los temas de retirada de bienes son exclusivamente mi responsabilidad, no se puede imputar una causa penal a alguien que no ha adoptado esas decisiones", aseveró en rueda de prensa.

Sin embargo, Mediapro advirtió poco después que "no ataca en absoluto al colectivo de árbitros ni a su presidente". "Ha sido la RFEF la que le ha utilizado como 'escudo', al ser la persona en la que parece haber delegado este asunto y la que, de hecho, ha impedido que Mediapro retirara los materiales", aseveró en un comunicado.

"Si al hacerlo obedecía instrucciones de alguien deberá decirlo al declarar para descargar su responsabilidad en quien haya tomado esta decisión de apropiarse de los equipos, discos y cableados de Mediapro, y que es la que está tratando de escudarse tras Velasco Carballo", añadió la compañía, que remarcó que "no obstante, la RFEF está como responsable civil subsidiaria".

Además, también aprovechó para "aclarar algunos temas que se han planteado y no son correctos", como la no identificación de los cables de los que habló Andreu Camps, y que, según Mediapro, "quedaron identificados en los intentos de retirada del 8 y 9 de agosto". "De hecho, así lo decimos en la denuncia y las fotos que aportamos en la denuncia son de esos días", agregó.

Del mismo, la productora catalana dejó claro que en un correo con fecha del 8 de agosto aseguraron al ente federativo que, "sin perjuicio" de hacerles "un presupuesto" para su posible compra, los materiales requeridos eran suyos y que tenían que "retirarlos".

"Día 8, 9 y ayer martes, y no sólo para identificar los equipos, discos y cables, sino también para retirarlos, aunque infructuosamente", prosiguió Mediapro sobre una negativa de la RFEF para ir a identificar sus equipamientos y no dejarles "pasar".

La compañía audiovisual también contestó "el 6 de agosto" al requerimiento que hizo la RFEF diciendo que irían "a desmontar". "Velasco Carballo no contestó a ese 'email', pero sí que llamó por teléfono. Allí se acordó que iríamos el día 8. Cuando se fue allí a desmontar, les derivaron a una persona de la empresa instaladora, se identificaron los cables que eran nuestros, hicieron fotos, etc, pero no les dejaron llevarse nada", sentenció Mediapro.