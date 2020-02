Mendilibar: "El cabrón de Messi descansa en el partido"

Publicado 20/02/2020 15:49:00 CET

El técnico del Eibar no cuenta con que Messi se reserve para la 'Champions'

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, no cuenta con que Leo Messi pueda descansar en el partido de este sábado en el Camp Nou pensando en la Liga de Campeones de la siguiente semana y bromeó diciendo que "el cabrón" ya se toma sus respiros durante los encuentros, administrando su esfuerzo.

"Descansa en el partido, el cabrón de él. Sabe cuándo descansar, cuándo participar, si le dan libre el día lo pasaría peor viéndolo desde la grada y se cansaría más. No cuento con eso", señaló este jueves Mendilibar en tono bromista en rueda de prensa sobre la posibilidad de que no juegue.

De hecho, explicó una anécdota del pasado que explica su teoría. "Una vez con Osasuna fuimos allí en Copa, esa mañana se desconvocó porque tenía las tripas mal, estaba malo, con fiebre. Después de comer se convocó a sí mismo, estaba en el banquillo, íbamos 2-0 perdiendo y le veo calentar. Digo: 'Este qué hace, ¿no estaba en casa?' Sale y nos mete dos goles. No cuento con que no esté", recalcó.

Pese a Messi, asegura que va a Barcelona animado tras ver el entrenamiento de sus jugadores. "Me anima el entrenamiento de ayer (miércoles), se lo dije a los jugadores. Me da el ir con la cabeza alta a Barcelona", subrayó.

"Ellos normalmente en su casa te van a meter gol, aún no jugando bien te van a hacer ocasiones, y tienes que estar los 90 minutos súper concentrados y atentos, porque si te despistas un minuto te la pueden liar", avisó el técnico 'armero'.

Además, acuden al Camp Nou frescos tras no poder jugar la última semana por el derrumbe de un vertedero en Zaldibar, cerca de Eibar, que provocó un exceso de contaminación en el aire. Aún así, el equipo guipuzcoano sigue a tres puntos del descenso.

"Se comprime la clasificación, pero no tanto, porque algunos ganan y otros no. Tengo un partido más, y piensas 'si lo gano'... Pero ese 'si' no vale para nada. Lo malo del fin de semana es que estás pendiente de otros partidos y no del tuyo", matizó.

Mendilibar está ahora pendiente de la visita a Barcelona, donde realmente cree que pueden tener incidencia en el partido. "Si les ponemos todas las trabas y podemos llegar y crearles peligro es lo bueno, pero hay que ir convencidos de que lo que podamos hacer lo hagamos sin miedo. Si hay uno de los once que se acojona, ya pierdes mucho. Es mentalizarles de que no nos tenemos que acojonar", se sinceró.

"Si el Eibar está donde está, mucha culpa la puede tener él. Dicen que si es el 'pupas', pero si hubiera podido estar más partidos, el Eibar quizá en alguna temporada estaría en Europa. La lesión de rodilla era abrir y ver, espero que haya salido bien. El que opera casi nunca te dice que está mal, luego el problema es la recuperación", comentó sobre la grave lesión de rodilla de Iván Ramis.