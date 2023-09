Mendilibar: "Hay que ser valientes"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, José Luis Mendilibar, ha comentado que para lograr la victoria ante el Barcelona este viernes (21:00 horas) en el Estadi Olímpic Lluis Companys "hay que ser valientes, uno mismo y no estar pensando en el rival" y cree que para conseguirlo necesitarán hacer "más de un gol".

"El Sevilla y yo llevamos mucho tiempo sin ganar allí. Como entrenador en ninguno de los equipos que he estado he sacado nada allí. Mañana somos dos los que podemos salir victoriosos de allí. ¿Cómo? Yo creo que siendo valientes, siendo uno mismo. No podemos estar pensando solo en el rival, si jugamos así, yo creo que podremos ganar. Si estamos solo pensando en el rival, seguro que no", ha afirmado el técnico del Sevilla en la rueda de prensa previa a la octava jornada de LaLiga EA Sports.

Además, el técnico vasco cree que el momento que atraviesa el equipo hispalense "ayuda" a ser optimista, así como la fragilidad defensiva del Barça, que "está encajando más goles que la temporada pasada". "Es un equipo complicado, difícil, con muy buenos futbolistas. Para ganar habría que meter más de un gol porque son equipos que en su casa una por lo menos van a meter. Pero estamos con la confianza y la mentalidad para poder ganar allí", ha añadido.

El Sevilla afronta este viernes su cuarto partido en nueve días, lo que hace que el técnico del equipo de Nervión esté teniendo que rotar al equipo. "No da tiempo a recuperar y por eso tratas de meter a gente. Los que entran es porque están bien y no por darles un premio sin haber hecho nada. Estamos en buena dinámica, espero que pueda seguir esto así, desde el parón, los resultados han sido mejores y no hemos encajado tantos goles", comentó.

Sobre el defensa Sergio Ramos, Mendilibar ha afirmado que es el central "más exitoso de España" tanto con su equipo durante muchos años como con la selección nacional. "Nos puede ayudar siempre, en todo momento, desde el campo, desde el banquillo, y si está lesionado, desde el día a día. Un jugador como él, de su calidad y de su categoría, siempre va a ser un apoyo para sus compañeros y para el entrenador", añadió.

El entrenador del Sevilla ha confirmado la baja de Óliver Torres, que sufre "algo muscular" y no cree que se entrene. Aunque no descarta a Acuña: "Vamos a ver el entrenamiento de ahora a la tarde, porque lleva ya dos o tres entrenamientos enteros con el grupo. Puede llegar, pero no es seguro".

Por último, también ha hablado sobre el 'caso Negreira', un tema en el que cree que "son los jueces los que tienen que juzgar". "Contra el Barça, normalmente estás más metido en tu área que en el área rival, y es más fácil que te piten un penalti en contra que a favor solo por el porcentaje del tiempo que pasas en tu área", explicó.