Messi: "Valverde no tiene nada que ver en lo de Liverpool"

Publicado 01/06/2019 11:42:39 CET

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Leo Messi ha asegurado que el entrenador Ernesto Valverde "no" tuvo "nada que ver" en la "desgracia" de Anfield, en el partido en el que el Liverpool remontó el 3-0 de la ida de semifinales de la Liga de Campeones, además de reconocer que extraña a Xavi Hernández y a Andrés Iniesta y de alabar la labor de un "maestro único" como Pep Guardiola.

"A mí me parece que hicimos hasta ese partido un año espectacular, ganamos LaLiga no sé cuántos partidos antes, estábamos en la final de la Copa del Rey, y del partido de Liverpool no tuvo ninguna culpa. No te puede pasar lo que nos pasó, y no fue por un sistema, no competimos ninguno. El técnico no tiene nada que ver", declaró en una entrevista a FOX Sports Radio Argentina.

En este sentido, confesó que le sorprendió lo ocurrido aquella noche. "No me imaginé nunca que podía llegar a pasar lo que nos pasó, porque ya veníamos de que nos pasase en Roma el año anterior. Sabíamos que iba a ser muy difícil y que el resultado de la ida había sido muy engañoso. Ellos físicamente son muy fuertes y nosotros hicimos un desgaste muy grande y sentimos que físicamente fueron muy superiores", indicó.

"Fuimos con el miedo de que no nos hiciesen un gol rápido porque nos iban a entrar las dudas. Pasó, y ya te viene a la cabeza lo de Roma. Nos fuimos del partido, no competimos, nos llevaron por delante en ganas y actitud. Cometimos errores boludos. Fue una desgracia", continuó.

Por otra parte, defendió a su compañero Luis Suárez de las críticas por operarse antes de la final de Copa. "Le empezaron a pegar y a decir que había preferido la Copa América con Uruguay a no jugar la Copa del Rey. La verdad es que Luis viene arrastrando una lesión de rodilla desde hace un montón de tiempo y viene jugando con molestias y dolores. En Liverpool se le agravó lo que venía arrastrando", aseveró.

"EXTRAÑO A INIESTA Y A XAVI; GUARDIOLA ES UN MAESTRO ÚNICO"

El jugador argentino reconoció también que Pep Guardiola le ha enseñado gran parte de lo que sabe a nivel táctico. "Nunca intercambié con un técnico opiniones de cómo se tenía que jugar. Me gusta hablar de táctica y tuve un maestro único en ese sentido como fue Pep -Guardiola-. Crecí muchísimo y aprendí mucho a su lado. Te prepara cada partido diferente; te dice 'va a pasar esto y vamos a jugar así', y llegas a la cancha y pasa. Hay técnicos que son muy buenos tácticamente, pero él te decía los movimientos que tenías que hacer. Me enseñó muchísimo. Cuando llegó él tenía 19 años y me movía como me parecía, pero él nos ordenó jugar de una manera", explicó.

"Extraño a Iniesta y a Xavi y a toda esa época, en juego que teníamos, cómo manejábamos los partidos... Nosotros íbamos y sabíamos que ganábamos, contra el rival que fuese. Ahí se juntaron todas las cosas: un técnico impresionante que tenía los jugadores para esa idea y filosofía. Pep siguió haciendo lo mismo, se ve que son los equipos de Pep, pero nunca igualó lo que fuimos nosotros. Teníamos jugadores impresionantes, Xavi, Iniesta y Busquets, que tenían el 90% la pelota", añadió.

A quien también extraña es a Neymar, con el que mantiene el contacto todavía a pesar de haber abandonado el FC Barcelona. "Seguimos hablando, incluso tenemos un grupo -de Whatsapp- Luis -Suárez-, él y yo", señaló 'La Pulga'.

Otro de los ausentes es Cristiano Ronaldo, con el que compitió una década en LaLiga Santander. "Creo que nos hizo bien a los dos, continuamente queríamos superarnos. Hizo más fuerte la competición en España", indicó. "Era lindo, hacía al Madrid más importante y fuerte todavía. Yo dije al principio de temporada que el Madrid iba a sentir la falta de Cristiano; la gente de Madrid se enojó, pero es la realidad", prosiguió.

"A un jugador como Cristiano lo extrañaría cualquier equipo, un jugador que te hace 50 goles por temporada, lo vas a extrañar. Lo extraña toda LaLiga, porque que estén todos los buenos la hace más importante. En realidad no nos conocemos, solo de cruzarnos en partidos y en premios, y siempre que lo hacemos es con buena onda", señaló.

"QUIERO TERMINAR MI CARRERA HABIENDO GANADO ALGO CON ARGENTINA"

Sobre la selección argentina, Messi explicó que ahora mismo están en un proceso de transición. "Estamos en un proceso de recambio, después de una camada de jugadores impresionantes que llegó a finales de Copa del Mundo y de Copa América; por mucha gente no fue reconocida. Ahora estamos con gente con pocos partidos en la selección, pero es un grupo unido, con muchas ganas y muy bueno", apuntó.

Además, reconoció que lo pasó muy mal por las reacciones tras perder la final de la Copa América 2015. "Después de la de Chile nos cayeron por todos lados. Decían que éramos fracasados, que no ganábamos las finales, que no servía para nada. Era un poco insoportable todo eso. Cuando la gente escucha tanto y se dicen tantas cosas... La gente compra lo que se dice en la televisión", subrayó.

"Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la selección argentina, no quedarme con la sensación de que no se me dio y dejé pasar oportunidades por la gente que no quería que estuviera o los comentarios malos. Quiero levantarme y volver a intentarlo. Eso es la vida", manifestó, aunque desconoce si llegará "al próximo Mundial".

"CUANDO NACIÓ THIAGO COMPRENDÍ QUE LAS PRIORIDADES ERAN OTRAS"

En otro orden de cosas, Messi aseguró que seguirá jugando hasta que no se divierta. "El día que no me divierta jugar, no lo hago más. Disfruto de los entrenamientos, de los partidos, de competir, lo sigo disfrutando como cuando era chico pero con obligaciones", dijo, aunque no cree que vaya a ser entrenador profesional. "En principio no voy a ser técnico, no me veo. Después, vete a saber, si me pica y me largo. Me gustaría con chicos y en formación, pero de una Primera no me veo", añadió.

Además, reconoció que tener hijos cambió totalmente su visión del fútbol y que lleva mejor la frustración de la derrota. "Cuando nació Thiago comprendí que las prioridades eran otras y no el resultado de un partido. Me sigue doliendo muchísimo, pero llego a mi casa y veo a mis hijos y mi mujer y se me pasa un poco. Yo antes estaba muy solo y llegaba y me encerraba, no quería hablar, ver la televisión ni comer. Hoy tengo la obligación de cambiar la cara y estar con mis hijos", afirmó.

"Puedo hacer una vida normal; llevo todos los días a mis hijos al colegio con mi mujer, los vamos a buscar. Tengo mucha relación con los padres del cole", relató sobre su rutina, asegurando que no le 'asaltan' demasiado en su vida diaria. "Me tienen muy visto", bromeó.

Por último, recordó cómo estuvo a punto de fichar por River Plate y cómo todo desembocó en su marcha a Barcelona. "Yo estaba en Newell's y fui a probarme a la escuela de River, en Rosario", indicó. "Eran categoría 85, todos más grandes. Yo jugué 15 o 20 minutos. Me dijeron que volviese en 10 días con mi categoría. Volví e hice tres o cuatro goles y me dijeron que me tenía que quedar, que tenía que llevar el pase", finalizó, asegurando que Newell's no le quiso dar el pase y que entonces "salió todo lo del Barcelona".