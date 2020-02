Publicado 13/02/2020 18:41:43 CET

Mestalla prueba a Valencia y Atleti antes de la Champions

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de Mestalla acoge este viernes (21:00 horas/Movistar LaLiga) un Valencia-Atlético de Madrid marcado por el regreso de la Liga de Campeones la próxima semana, un desafío para el cual ambos necesitan hacer acopio de buenas sensaciones en un duelo directo en la zona alta como inicio de la jornada 24 de LaLiga Santander.

Dos meses después, la sinfonía de la máxima competición continental resuena ya en la cabeza del aficionado 'che' y rojiblanco. El Atleti jugará el martes la ida de octavos de final en Anfield, contra el todopoderoso vigente campeón Liverpool, mientras que el Valencia jugará el miércoles, también fuera, ante el Atalanta.

Un plato fuerte para cada equipo que sin embargo tendrá un aperitivo importante y también exigente, para mantener a flote los objetivos en liga y encontrar confianza de cara al tramo fundamental de la temporada. Para el Atlético, la victoria el pasado fin de semana ante el Granada cortó al menos la sangría de resultados.

Cuatro derrotas y un empate arrastraban los de Diego Pablo Simeone hasta el triunfo el sábado contra los andaluces, con un solitario gol de Ángel Correa. El 'Cholismo' está más bajo lupa que nunca, por un equipo que no funciona, no tiene gol y, por tanto, está bajo de autoestima para ir a por los partidos y no meterse atrás a sufrir.

La plaga de bajas no ayudan a un Atleti que al menos este sábado recuperará a Álvaro Morata y viene también de incorporar tras lesión a Koke. Además, Felipe vuelve tras sanción y Giménez está ya recuperado. Sin embargo, el 'Cholo' tiene a João Félix con una faringoamigdalitis y a Diego Costa y Trippier aún en la enfermería, antes de un duelo grande que podría dar alas al equipo.

El Atleti marcha cuarto con 39 puntos, los mismos que el Sevilla que es quinto, lejos de momento y con 15 jornadas por delante del líder Real Madrid (52). Con el partido a partido, más si cabe con Anfield a la vuelta de la esquina, el equipo rojiblanco aspira a no caerse de momento de la pelea por un 'Top 4' apretado y que cuenta con un invitado sorpresa como es el Getafe (42).

EL VALENCIA SE AFERRA A MESTALLA

El cuadro azulón fue precisamente el último verdugo del Valencia, zarandeado al sur de Madrid el pasado fin de semana (3-0) en un duelo directo por esa zona 'Champions'. Así terminaron los de Celades una semana fatídica que comenzó con la eliminación en Copa del Rey a manos del Granada, en otra cruz de la moneda 'che'. La temporada, que comenzó con la destitución de Marcelino, aún está muy viva.

El Valencia ya demostró su potencial ganando hace menos de un mes al Barça y ahora confía en repetir actuación en su fortín de Mestalla ante un Atleti al que lleva 10 partidos sin ganar. Celades no podrá contar con los lesionados los últimos días Rodrigo, Coquelin y Garay, ni con el recién llegado Florenzi por sanción. Sí está Gayà, tras su golpe en Getafe, y el equipo necesita recuperar al mejor Parejo.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

VALENCIA: Jaume; Wass, Diakhaby, Gabriel, Jaume Costa; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler; Maxi Gómez y Gameiro.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Thomas, Koke, Saúl; Morata y Correa

--ÁRBITRO: Medié Jiménez (C.Catalán).

--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 21:00/Movistar LaLiga.