Míchel: "La 'Champions' nos ha venido un poco pronto"

GIRONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel, señaló en la previa del partido contra el Arsenal en Montilivi, correspondiente a la última jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones y con el equipo catalán ya eliminado, que esta 'Champions' ha llegado "un poco pronto" a un club que sigue en crecimiento pero que "aceleró" demasiado el año pasado en LaLiga para conseguir un billete continental que estaba previsto para lograrlo más adelante.

"Lo que quiero es que como club seamos capaces de volver o, si no, de luchar por Europa. La 'Champions' nos ha venido un poco pronto, pero el año pasado aceleramos mucho ese proceso de crecimiento del club. Pero los pasos que da el club son muy 'top' para volver a Europa a corto plazo", señaló Míchel en rueda de prensa.

"Nosotros hemos gozado de la experiencia en 'Champions' y hemos intentado competirla al cien por cien, siempre. La afición, por momentos, ha tenido situaciones que no han sido las mejores para ellos. Nos ha venido demasiado pronto la 'Champions', porque estamos creciendo pero el estadio es el que es y no hemos podido estar todos juntos. Es una realidad. Ojalá el club dé pasos adelante y podamos disfrutar de un partido de 'Champions' en el nuevo estadio, pronto. La gente estará más contenta", añadió.

De cara a la despedida, aseguró que quedan varios alicientes para ganar al Arsenal. "Hay muchos objetivos importantes para mañana. El principal es que es un partido de 'Champions' que queremos ganar, con nuestra afición, después de tres derrotas seguidas. Otro objetivo es que nuestra imagen y prestigio es muy importante. Hemos merecido estar en 'Champions' y es muy importante ganar y hacer un buen partido", recalcó.

"Y también porque la quinta plaza en 'Champions' para un equipo español es posible, ahora mismo. Tenemos que ganar por la competición, por nosotros, por nuestra afición. Jugamos por la gente y necesitamos hacer el mejor equipo posible", manifestó el técnico madrileño.

En este sentido, quiso dejar bien claro que el Girona se juega su prestigio. "Hay cosas en juego como el prestigio y el ser mejores. El competir contra uno de los mejores. Jugar por nuestra gente, para que se sientan representados y orgullosos. No puedes dejar ni una oportunidad de ganar un partido de 'Champions', que es ganar muchísimo prestigio y ante un rival como el Arsenal, más", reiteró.

A nivel personal, aseguró haber "disfrutado mucho" de esta competición, pero pagaron un mal inicio de temporada. "Al principio no hicimos las cosas bien y no llegamos bien a la exigencia de tres competiciones. Por pretemporada, construcción del equipo, por entrenamientos ha habido muchos problemas. No fue posible entrenar con todos en la plantilla al principio, la manera más importante de hacer equipo. Y sin tiempo nos costó hacer entrenamientos de calidad", argumentó.

"Se aprende mucho de las derrotas, pero no te gustan. Hemos hecho cosas mal y el juego se puede mejorar. ¿Preocupado? Sí. No hemos sabido imponer nuestra idea de juego en muchos partidos. En los últimos cuatro partidos ha habido muchos momentos que no hemos sido capaces de dominar el partido y eso sí que me preocupa", se sinceró Míchel.

De cara al duelo contra los 'gunners', las bajas confirmadas son las de Ladislav Krejci, Miguel Gutiérrez, Paulo Gazzaniga, Daley Blind por lesión más la de Bryan Gil por sanción. "El resto están todos bien. El problema será la banda izquierda, pero ya está, porque Arnau o Francés pueden jugar en esa posición. También podemos jugar con tres centrales", señaló.

Por otro lado, sobre el mercado de invierno, aseguró no estar dentro de las negociaciones y que no quiere fichar por fichar. "No ficharemos por el rendimiento de los últimos partidos, se hará por el crecimiento del club. La inmediatez es mala. Tengo que sacar mucho más rendimiento de esta plantilla y si puede venir alguien que mejore al club en los próximos años, seguro que se hará", manifestó.