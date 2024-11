Míchel Sánchez: "La palabra 'favorito' al principio de los partidos no me dice nada"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha negado este martes que "la palabra 'favorito' al principio de los partidos" le diga "nada positivo ni negativo", en la víspera de jugar ante el Sturm Graz durante la jornada 5 en la liguilla de la Champions League.

"Siempre digo que intentaremos imponer nuestra manera de jugar, nuestro orden mental del juego y es lo que quiero y lo que intento siempre. Pero lo he intentado en París, en Eindhoven y en casa cuando hemos jugado. Entonces a mí la palabra 'favorito' al principio de los partidos no me dice nada positivo ni negativo", comentó en rueda de prensa.

"Me dice que tengo que preparar un partido y que hay unas herramientas tácticas en ataque y en defensa para poder superar al rival. Sé que el rival no ha ganado ningún partido, que ha tenido cuatro derrotas, pero hay que mirar cada partido", apostilló Míchel.

"No es un partido definitivo, pero sí es un partido importantísimo. El más importante de lo que queda de año, no, porque para mí todos son muy importantes. Y en Liga tenemos que seguir sumando y tenemos una eliminatoria de Copa del Rey que queremos pasar. Evidentemente, si te pones a pensar en el calendario que tenemos después, aunque yo pienso que hay que ir partido a partido, pues vemos la dificultad de ese calendario y creemos que mañana es un partido clave para nosotros, pero no dejo de pensar en el rendimiento de mañana para intentar sacar los tres puntos y ya veremos cómo afrontamos lo demás", argumentó.

Sí que tildó de "importantísimo" este duelo en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt "porque solo llevamos tres puntos, porque necesitamos ganar, porque vinimos en una buena dinámica, con buenas sensaciones, que para nosotros es importante y queremos seguir manteniéndolas".

"Venimos preparados, no sé si el 100%. Dije el otro día que la continuidad de lo que habíamos hecho contra el Espanyol era lo que nos iba a marcar un poco dónde íbamos a estar en las tres competiciones", indicó. "La sensación que tengo es que somos capaces de hacer un gran partido. Y es lo que quiero, pero necesito ver cómo responden jugadores que llevan mucho tiempo parados. Estamos hablando de Danjuma, de Iván, de Víctor, de Yáser, de Francés, de Abel, de Solís... Son jugadores que mañana tendrán que competir y vamos a ver cuál es su estado de forma para llegar a su mejor versión", avisó el técnico madrileño.

"Lo que sí creo es que en este proceso que tenemos ahora, hasta el mes de enero, vamos a ir a nuestra mejor versión a nivel competitivo como equipo. Porque creo que tener a todo el mundo va a suponer un escalón hacia adelante, porque sobre todo la competencia entre ellos es muy fuerte. Y tener la posibilidad de poder elegir entre dos jugadores hace que ellos estén siempre motivados para competir al 200%", añadió.

Luego analizó al Sturm Graz: "Han cambiado de entrenador, pero el entrenador que ha entrado es el de la sub-19, trabajaba en el club. Pienso, por lo menos lo que hemos visto de los partidos que ha jugado, tiene la misma idea. Es un equipo muy directo, muy joven. Con una gran condición física, tanto en presión como en juego directo y segundas jugadas. Juegan muchas situaciones de pasillo en punta, tanto al pie como al espacio. Tienen un delantero muy joven, de 21 años, con una capacidad física genial, tanto al espacio como quedarse el balón".

En este sentido, elogió al "mediapunta que trabaja muy bien con él, esa posibilidad de dos contra dos contra centrales que no son muy combinativos pero son muy verticales". "El pase que más utilizan es el pase medio. Tienen la posibilidad de correr con los extremos y los laterales se incorporan muy bien. Es un partido para dominar el juego. Es un partido para tener la capacidad de que superemos su presión y que seamos capaces de dominar el juego de posición", subrayó.

"Si no, en el ida y vuelta es un equipo muy peligroso y muy difícil. Las segundas jugadas son ganadores porque atacan muy rápido y con dos o tres jugadores se te ponen en tu área. Necesitamos controlar muy bien con la posición y el juego de posición para tener la posibilidad de estar sosteniendo el ataque completamente. Eso creo que va a ser clave y tendremos que tener mucha presencia y mucha capacidad. Tenemos que tener líneas de pase para superar su presión", aseguró.

Pese a las urgencias en este torneo, Míchel mostró cautela para este encuentro: "He llegado tranquilo a todos. Siempre con la dificultad de la competición y sobre todo venimos ilusionados, motivados, como no puede ser de otra forma. No sé si lo dije ya en el último partido. La sensación que tengo es de vivir un sueño, de disfrutar".

"Nosotros como Girona estamos aquí y ves a la gente ilusionada con jugar esta Champions. Tanto los jugadores como yo estamos con esa sensación de poder competir cada partido y poder disfrutarlo. Y tener esa sensación de que lo queremos vivir de verdad y al 100%. Cada partido ha sido diferente, los he disfrutado y los he sufrido porque la competición te hace sufrir también", continuó en su discurso.

"Pero siempre con ese ánimo de decir: 'Estoy en Champions y quiero valorar todo lo que hemos conseguido hasta ahora'. Y evidentemente venir a un sitio tan bonito como éste me llena de orgullo. Que vengamos nosotros como Girona y que nuestra gente se sienta representada mañana. Eso es lo que voy a intentar hacer para que la gente esté orgullosa de nosotros", reiteró el entrenador rojiblanco.

Así, valoró qué había cambiado: "Que hemos venido de un parón que ha dado la posibilidad de que entrenemos todos juntos. Bueno, Bojan [Miovski] no ha podido entrenar porque estaba con su selección y Yangel tampoco, pero la verdad es que todos los jugadores que salían de lesión pudieron entrenar. Estuvimos 10 días trabajando sobre el modelo de juego, sobre nuestra idea y sobre todo recuperar jugadores también, y descansar con jugadores que llevaban una carga de minutos muy alta".

"Yo creo que se ha juntado un poco todo para el día del Espanyol y ahora es reafirmarnos en estos partidos que vienen. Hoy hemos hecho un entrenamiento bueno, tengo la sensación de que el equipo está con energía y eso para mí es lo que me da tranquilidad siempre. El poder mirarles a ellos y ver que no toquen las piernas les van y que puedo exigirles dentro del modelo. Y eso a nosotros como cuerpo técnico nos da mucha confianza y mucha seguridad", insistió Míchel.

"Esperemos la mejor versión mañana y ser capaces de conseguir un resultado positivo. Pero más que mirar el banquillo es mirar el día a día, que es un poco lo que siempre digo que es lo que nos da a nosotros tranquilidad. El poder entrenar y ver que los jugadores están disponibles", recalcó en su conferencia de prensa desde Austria.

"Es un equipo muy competitivo, que tiene un juego muy vertical y que a un partido hay muchísima dificultad. Yo lo veo así. Veo que somos capaces de imponer nuestro estilo y, si somos capaces de imponer nuestro estilo como hemos hecho otras veces, seremos capaces de conseguir un resultado positivo", concluyó sobre el Sturm Graz.