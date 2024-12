Miguel de la Fuente: "Marcar en Primera División fue increíble, tenía muchas ganas"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Leganés Miguel de la Fuente, que juega este domingo ante el FC Barcelona, afirmó que marcar su primer gol en LaLiga EA Sports fue "increíble", más aún porque significó la victoria, y confesó que recuerda "con mucho cariño" la temporada anterior, en la que consiguió el ascenso y fue el máximo goleador del Leganés.

"Marcar en Primera División fue increíble, tenía muchas ganas y encima sirvió para conseguir la victoria, así que increíble", confesó el ariete pepinero, máximo goleador del Leganés el curso pasado en declaraciones a Europa Press en un acto en el Museo Legends.

El delantero recalcó que recordaba "con mucho cariño" la temporada pasada la recuerdo "por conseguir el ascenso". "Además, en lo personal me fue muy bien en cuanto a los goles, y encima marqué el día que conseguimos el ascenso ante el Elche. Fue uno de los mejores momentos de mi vida", advirtió.

En cuanto en su proceso hasta consolidarse en Primera División, De la Fuente, que debutó con el Valladolid en la categoría, cree que lo más importante es "pasar las temporadas, intentar mejorar y trabajar" hasta que "llegue la oportunidad". "Una vez la tienes hay que aprovecharla e intentar mantenerse ahí lo máximo posible", señaló.

El delantero tiene claro que el gran cambio entre LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion es que te enfrentas con jugadores "de muchísima calidad". "Hay diez equipos que son muy buenos y tienen muy buenos jugadores. De los que me he enfrentado, Fede Valverde y Jude Bellingham me han parecido los mejores. En cuento a defensas, Sergio Ramos y Diego Carlos son los que me han puesto en más dificultades", remarcó.

De la Fuente apuntó que el equipo se está "intentando hacer fuerte" en Butarque desde "la seguridad defensiva" e intentando marcar "en los máximos partidos posibles" de cara a conseguir la permanencia. "Sabemos que vamos a conseguir puntos así y creo que estamos en el buen camino", añadió.

"Estoy muy bien en lo personal, creo que estoy haciendo un gran trabajo y estoy contento. Además, estoy teniendo minutos y estoy jugando y ayudando en lo que puedo. Colectivamente hemos hecho un buen inicio de temporada, y estamos fuera de la zona de descenso, que es nuestro principal objetivo", concluyó el delantero 'pepinero'.