Modric: "Sería un sueño retirarme en el Real Madrid y ojalá eso pase"

"Todavía tengo fuerza, físico y fútbol para seguir en la élite"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha asegurado que todavía se ve con "fuerza, físico y fútbol" para seguir jugando "en la élite", y ha reiterado su "sueño" de retirarse en el conjunto blanco, por lo que espera que después de la final de la Liga de Campeones pueda llegar a un acuerdo con el club.

"Yo siempre he dicho que me gustaría retirarme en el Real Madrid. Cuando he dicho que me gustaría retirarme el Real Madrid es lo que de verdad quiero y pienso. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver ir poco a poco y ojalá pase esto. Sería un sueño para mí retirarme en mi casa, en el club de mi vida y ojalá eso pase", declaró en una entrevista en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

Sin embargo, aclaró que "no" puede "decir nada todavía" sobre su futuro. "Lo que ahora importa es la final de Champions. Hay que estar concentrado en la final y el resto se sabrá con tiempo. No todo lo que deseas puede siempre pasar como tú quieres", dijo. "Con la edad que tengo, no puedo pensar mucho en adelante. Hay que ir día a día, semana a semana y ver cómo me siento, qué puedo aportar, cómo me siento físicamente, mentalmente. Hay que escuchar a tu cuerpo y a tu mente y tomar algunas decisiones. Durante la temporada no tenía tiempo de pensar qué va a pasar en un año", subrayó.

A pesar de eso, el croata se ve con "fuerza" para continuar. "No puedo decir hasta cuándo. Tengo que ir poco a poco, día a día, a ver cómo me siento. Por cómo me siento ahora mismo, yo creo que todavía tengo fuerza, físico y fútbol para seguir en la élite. Hay muchos que hablan de edad y claro que te molesta, porque para mí lo más importante es lo que tú haces en el campo", indicó.

"Si tú ves que puedes seguir a este nivel y estar físicamente bien... ¿Por qué Madrid es el mejor club del mundo? Porque siempre juegan los mejores, no porque este sea joven o viejo. Nadie puede jugar por decreto, tienen que jugar los mejores. Me siento muy bien, con fuerza para seguir en la élite. Pero eso puede cambiar en seis meses. Si veo que no, voy a ser el primero en decir 'ya no estoy para eso'", prosiguió.

En otro orden de cosas, Modric habló de su nuevo rol en el equipo. "Llevas prácticamente toda tu carrera jugando como titular y siendo un jugador muy importante. Hay veces que hay que afrontar otras situaciones y pelear. Nunca me voy a rendir y decir 'vale, esta situación es así y no puedo hacer nada', al contrario, me tocó pelear trabajar aún más y estar en disposición para ayudar equipo en cuando me necesite. En cada entrenamiento y en cada partido he dado el 100% y no tenía ningún problema con el equipo, con el entrenador ni con nadie. Siempre quieres jugar, creo que he sido ejemplo en actitud y en todos los sentidos", manifestó.

Respecto a su relación con el técnico Carlo Ancelotti, explicó que ha sido "más o menos buena, como siempre, con mucho respeto". "No ha cambiado mucho. El jugador que te dice que está contento cuando no juega, miente. Hablamos. Dice que sigo trabajando, peleando, que voy a jugar, que voy a seguir siendo importante y creo que así ha sido en muchos partidos de esta temporada. He peleado cada minuto, porque estoy en el mejor club del mundo, llevo 12 años y cada vez tienes que dar el máximo, da igual cuánto juegas y qué rol tienes", expuso.

También valoró la marcha de Toni Kroos. "Cuando un jugador se despide es una pena, sobre todo un jugador como Toni, con quien llevo 10 años en el Madrid y que es uno de los jugadores con el que más he disfrutado en mi carrera. Es triste, pero es su decisión; está muy tranquilo, en paz con su decisión, y hay que respetarlo. La gente no va a poder disfrutar de su fútbol, seguro que podía dar más", afirmó.

Por otra parte, el centrocampista blanco reconoció que está "con muchas ganas de otra final" y que se encuentra "físicamente y mentalmente bien". "Para mí esta final es exactamente igual que las otras, preparando cómo voy a jugar. Si no es de inicio será luego, como he hecho esta temporada muchas veces. Es algo distinto que me costó al principio entenderlo y asumir este nueve rol. Nunca lo puedes asumir, pero creo que lo he llevado muy bien y que he aportado mucho cuando me ha tocado jugar", señaló.

"Hay que tener mucho cuidado con el partido, porque parece que todos dan por hecho que vamos a ganar fácil, pero no es así. Mira por ejemplo el Leverkusen contra la Atalanta; todos pensaron que el Leverkusen iba a ganar fácil y mira qué pasó. El Borussia Dortmund es un equipo muy bueno, con jugadores muy rápidos, muy buenos, y todos sabemos cómo son alemanes, que siempre pelean. Tenemos una semana para preparar bien la final y jugar el mejor partido del año, porque sólo así podremos traer otra copa", avisó.

Por último, Modric desveló sus candidatos al Balón de Oro. "Se lo daría a alguien de Madrid. Si ganamos esta Champions, los favoritos serían Vini, a Jude o a Toni, no tiene que ser en ese orden. Por relación, cercanía y tiempo que llevamos juntos y por amistad, me gustaría que fuese para Toni", concluyó.