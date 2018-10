Montella: "Teníamos que haber ganado, el fútbol es así"

Publicado 21/02/2018 23:38:43 CET

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, lamentó no hacer buenas las ocasiones ante el Manchester United este miércoles y sacar mejor resultado de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, ya que al menos reconoció que no encajar en casa (0-0) fue positivo de cara a una "eliminatoria abierta".

"Estoy orgulloso porque el equipo ha mostrado orgullo, calidad y personalidad. Teníamos que haber ganado y por eso estamos algo triste por la afición, que ha estado enorme. Ha sido una noche muy buena que pudo ser aún mejor, pero la eliminatoria está abierta", indicó.

El Sevilla manejó el partido pero topó en especial con un gran David de Gea bajo palos. "Hemos disparado a puerta diez veces y sacado diez córners en el primer tiempo. Tuvimos supremacía en el campo, pero el fútbol es así", afirmó.

"No haber encajado es importante en la eliminatoria. Ahora tenemos que marcar en Old Trafford y tengo confianza en ello. Este equipo y estos jugadores tienen que jugar así porque tienen calidad para comandar el juego. No siempre es posible, sobre todo ante un rival como el Manchester United, pero tengo la ilusión de conseguirlo también allí", finalizó.