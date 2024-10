Montse Tomé: "Hemos hablado con Aitana Bonmatí y creemos que necesita descansar"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, afirmó este jueves que Aitana Bonmatí "necesita descansar" tras hablar tanto con el propio club como con ella, y que desde la selección "siempre" se ha pensado en la "salud de las futbolistas" utilizando a todas las jugadoras de una "preslista amplia".

"Hemos hablado con Aitana Bonmatí y con el club, y creemos que necesita descansar. Desde la selección siempre se ha mirado por la salud de las futbolistas, y por eso contamos con una prelista amplia", explicó la seleccionadora en la rueda de prensa posterior a ofrecer las lista de convocadas para los partidos amistosos de finales de octubre de España ante Canadá e Italia.

La ganadora del Balón de Oro la temporada pasada no estará presente en los próximos partidos, pero Tomé no quiso perder el "foco" ni la "atención" de las jugadoras convocadas para estos dos partidos. "Voy a intentar hablar de las jugadoras que están hoy convocadas que son 23 futbolistas de gran nivel que están teniendo un gran rendimiento. Hay otras que también podrían estar, pero para esta concentración no han entrado", sentenció.

Esta será la primera ventana oficial de la temporada que culmina con la disputa de la Eurocopa 2025 del 2 al 27 de julio del próximo año. "Iniciamos un año nuevo con mucha ilusión. Tenemos cinco ventanas más la sexta, que es la Eurocopa, para preparar a un equipo que queremos que sea España y donde todas las futbolistas tendrán oportunidades", dijo Tomé.

La seleccionadora aclaró que todas las decisiones que lleva tomando desde que está en el cargo las ha tomado "pensando en lo deportivo" que, por supuesto, "incluyen muchas cosas". "Vienen tres grandes guardametas como Cata Coll, Esther Sullastres y Adriana Nanclares", zanjó sobre la ausencia de Lola Gallardo y Misa Rodríguez.

Con respecto a la situación de Salma Paralluelo, Tomé manifestó que el objetivo de la Selección siempre ha sido "cuidar a la futbolista". "Ahora lleva un trabajo de adaptación con los servicios médicos del Barça y lo está ejerciendo de manera positiva. Tiene una personalidad increíble y ganas de estar en el campo", indicó.

Además, la técnico española añadió que siempre que Salma Paralluelo ha estado "disponible", la han utilizado "cuando el equipo la ha necesitado". "Nunca hemos utilizado a Salma con un informe que nos dijera que no estaba para participar", apuntó.

Tomé también habló sobre las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Alberto Toril, que le recriminó que hiciera pública la lista el mismo día que el club blanco disputa su encuentro de la UEFA Women's Champions League. "Me sorprenden las declaraciones de Toril. Mi manera de proceder es desde el respeto hacia todos los clubes, hacia todas las jugadoras y hacia el trabajo de los demás", señaló.

La seleccionadora no quiso hablar sobre el documental de Netflix '#SeAcabó: Diario de las campeonas' que sale el próximo día 1 de noviembre. "Llevamos dos años con un ruido acompañando a este equipo que no beneficia. No voy a dar ninguna opinión porque no he visto el documental y no sé lo que hay en el documental, pero sí que me gustaría que nos tratamos de centrar un poco en lo positivo", opinó.