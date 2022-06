Morales se despide del Levante: "Sé que algunos estáis decepcionados, os pido perdón y comprensión"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista madrileño José Luis Morales se ha despedido este viernes del Levante, club del que ha sido capitán y en el que ha jugado durante ocho temporadas, una decisión por la que ha pedido "perdón y comprensión", porque sabe que "algunos aficionados" están "decepcionados".

"Sé que algunos estáis decepcionados por mi decisión de abandonar el club, incluso por la manera en la que se han desarrollado los acontecimientos, os aseguro que no era la deseada, pero las circunstancias nos llevaron a ella. Cuando os dije que me quedaría, hablé con mi alma de levantinista y así me sentía. Os pido perdón y compresión por todo lo dicho y hecho", manifestó Morales en un vídeo publicado en YouTube.

En un vídeo emotivo desde el Ciutat de Valencia, Morales confesó que "nunca" pensó que "tuviera que escribir estas palabras". "Es el momento de decir adiós o hasta pronto. Llegué hace 11 años con la ilusión de un niño, el Levante lo es todo para mí, siempre será mi casa, aunque nuestros caminos se dividan. Una despedida nunca es agradable, y más cuando tienes que decir adiós a una de las cosas que más quieres", afirmó.

"La decisión no ha sido fácil, solo ha sido posible a los que han estado cerca de ti. He decidido emprender una nueva aventura, pero manteniendo el sentimiento mutuo", señaló mostrando respeto a club, para después asegurar que el dinero no ha sido la causa de su marcha. "El club ha hecho todo lo que está en su mano para que yo estuviera aquí la temporada que viene, pero siempre he dicho que el dinero nunca ha sido un motivo para que yo siguiera en el Levante", añadió.

El futbolista, que ha militado en el Levante ocho temporadas, siete de ellas en Primera División, deseó que el equipo vuelva "pronto" a la máxima categoría, para estar "donde se merece". 'El Comandante' ha jugado 311 partidos como granota, en los que ha marcado 69 goles.

El club granota se despidió de LaLiga Santander en la jornada 36 del campeonato, sufriendo una dolorosa derrota (6-0) ante el Real Madrid, un duro golpe que acababa con el sueño azulgrana, que no pudo enlazar su sexta temporada consecutiva en Primera.