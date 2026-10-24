Mourinho: "A Fermín le cansa nuestro discurso y a nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando"

1128143.1.260.149.20261024105624 El entrenador del Real Madrid, José Mourinho - Alberto Gardin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha respondido a Fermín López, que afirmó que ya "cansa" el discurso contra los árbitros, asegurando que a ellos les "cansan otras que continúan pasando", todo antes de afrontar este domingo el Clásico ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, un partido que no considera una prueba de fuego, ya que "el Madrid con Mourinho gana títulos".

"A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando y a Fermín le cansa nuestro discurso, como él ha dicho", declaró en la rueda de prensa previa antes del duelo en el Spotify Camp Nou. "Es igual que ir a otro estadio. Estamos hablando de un equipo de mucha calidad, no es lo mismo jugar con un equipo de gran calidad que jugar con equipo de menos calidad, pero no pasa nada", indicó.

El preparador madridista explicó que el estado de forma actual no afecta para afrontar un Clásico. "Estamos en una buena dinámica, ganamos partidos, jugamos bien, metemos goles, pero en un Clásico no creo que lo que hayas hecho antes tenga alguna influencia. Son partidos diferentes. Mi experiencia en todos los Clásicos y derbis que he jugado, lo que ha pasado antes, el momento, no tiene mucho significado", manifestó.

"Igual que dije antes, el momento no me dice nada o me dice muy poco en estos partidos. Si en vez de ganar 4-1 al Leipzig, perdemos 4-1 con el Leipzig, el estado de mi alma de cara a este partido no sería diferente. No creo que por haber perdido un partido el Barcelona cambie el estado de su alma y de confianza de cara a este partido", añadió sobre la derrota 'culer' en el Parque de los Príncipes.

Además opinó de los elogios al Barça y las críticas al Real Madrid en este primer tramo de temporada. "Creo que la gente que hace una semana pensaba que el Barça nos podía golear piensa lo mismo. No creo que por el partido de París o el partido del Bernabéu esa gente vaya a cambiar su modo de pensar. Que se hable bien del Barcelona es algo que no me afecta, es algo que no tiene nada que ver conmigo. Para ser honesto, hay momentos y partidos en que merecen que se hable muy bien cuando hacen cosas muy buenas", expresó.

"En nuestro caso, se nos mira como un producto acabado. Se habla de nosotros como una fase adelantada del proceso, cuando estamos trabajando desde hace tres meses; si a esos tres meses les quitamos la pretemporada, las casi tres semanas que los jugadores han estado en sus selecciones, llevamos trabajando un mes y medio. Estamos lejos de ser un producto acabado es un producto ahora mismo. Comparar un equipo en este estado con un equipo que tiene tiene diez o veinte años, no me parece justo. Cuando el resultado es negativo, la crítica es parte", prosiguió.

Además, no considera este partido 'la prueba del algodón' para saber si pueden alzar algún trofeo esta temporada. "El Madrid con Mourinho gana títulos", sentenció. "No busco nada más que el crédito a mis jugadores cuando lo hacen bien y críticas a su entrenador cuando lo hacemos menos bien. Es así la historia, no solamente de Real Madrid, es un poco la historia de prácticamente todos los entrenadores del mundo. Lo que se dice es que los partidos los ganan los jugadores o los pierden los entrenadores", explicó.

"Son mínimo dos Clásicos por temporada, a veces más. No interesa mucho quiénes son los entrenadores, lo más importante es la dimensión mundial de un Clásico, que es único. Hay otros clásicos importantes en el mundo del fútbol, pero este Clásico es único, y normalmente el mundo enamorado del fútbol se para para verlo. Que sea un gran partido y que ganemos nosotros", continuó.

Sin embargo, Mourinho no opinó sobre la posible designación de Martínez Munuera como árbitro del encuentro. "A mí nunca me molesta el nombre del árbitro, yo parto siempre del principio de que el árbitro es bueno. No me molesta nunca saber si el árbitro es A, B o C, lo que me molesta un poco es cuando se rompen las reglas que todavía no se han roto. Hace tres semanas salió el nombre del árbitro, esta semana ha salido el nombre de otro, pero a mí internamente en el Real Madrid nadie me ha dicho 'Míster, el árbitro es este'. Sea quien sea, que le vaya bien", deseó.

Preguntado por Lamine Yamal, afirmó que los futbolistas del Barça "son todos muy buenos". "En el Madrid y en el Barcelona no consigo encontrar un jugador que no sea muy bueno. Es un gran jugador y a los grandes jugadores se les respeta. Pero una cosa es respetar y otra cosa es cambiar planes, es cambiar estructuras, es olvidar tu propia esencia, y eso no lo haremos ni con él ni con ningún otro adversario de supercalidad contra el que juguemos", señaló.

También contestó escuetamente a la pregunta sobre qué opina de Hansi Flick. "No entiendo por qué me hacen preguntas de nuestros adversarios. ¿Qué quieres que diga de Flick? Es un gran entrenador, está haciendo un óptimo trabajo y ya está", dijo, negando también que la barba que se ha dejado sea una cosa de superstición. "Seguramente soy de los pocos en el fútbol que de superstición, nada", bromeó, y confirmó que ya tiene once inicial. "Claro que sí", finalizó.