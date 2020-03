Mourinho se une a la lucha contra el coronavirus colaborando con centros de mayores

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham Hotspur, José Mourinho, se ha unido como voluntario a una campaña de recogida y donación de alimentos en Londres para centros de mayores, los principales afectados por la crisis mundial de coronavirus COVID-19.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ???? #THFC please donate ???? https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi