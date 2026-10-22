Mourinho, sobre Vinícius: "Que te piten fuera es una inyección de motivación, pero en casa te hace daño"

José Mourinho, entrenador del Real Madrid CF, en la Champions. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, defendió este miércoles que recibir pitos "fuera de casa es una inyección de motivación, pero en casa te hace daño", en relación a la situación de Vinícius Júnior, al mismo tiempo que aseguró estar "muy contento" con la plantilla, porque "todos trabajan".

"Es muy personal si está triste o no, podéis tener una percepción, pero solo él puede decir abiertamente lo que siente o no. Como entrenador, estoy contento del partido que ha hecho, siempre se espera más de Vinícius, que sea decisivo individualmente, pero ha hecho un partido que me ha gustado", defendió en rueda de prensa.

El luso explicó que el brasileño, "de los tres de arriba, era el que tenía más responsabilidad defensiva". "Con balón no ha sido desbordante, pero ha estado equilibrado. El cambio es un un cambio de un entrenador que tiene un banquillo rico y que sabía que podía dar otra velocidad al partido con gente como Diomande o Endrick", dijo sobre la sustitución del brasileño en el minuto 70.

"Va a pasar muchas veces sacar a un jugador que no está mal por un jugador que puede dar cosas diferentes. Que te piten fuera es una inyección de motivación, pero en tu casa te hace daño", agregó sobre el partido del '7', que recibió pitos de la grada en el cambio.

Mourinho reconoció que "nadie" está donde quiere, porque es una persona que desea "siempre mejorar", aunque sí ve un cambio en el equipo. "Si comparas con partidos anteriores, vamos mejorando", aplaudió, aunque lamentó el gol encajado en la recta final ante el Leipzig.

"El gol que nos hacen hoy no me gusta, porque el portero te hace dos paradas increíbles que te deja el partido para que tu lo ganes. Y al portero le gusta mucho irse a casa sin goles y ese gol es por estar muy relajado, como si el partido estuviera ya ganado", dijo sobre las intervenciones de Thibaut Courtois en la primera parte. "Courtois jugó cuando llegó al Chelsea y estaba el mejor portero de la historia de la Premier, Petr Cech. Este tío es...", se deshizo en elogios al belga.

También destacó el "partidazo" de Fede Valverde, aunque no confirmó que también vaya a ser lateral derecho en el Clásico de este domingo ante el FC Barcelona. "Hoy el partido no era fácil, el resultado es más por el segundo tiempo, porque en la primera parte pudimos incluso encajar. Fede estuvo bien defensivamente, hemos sido muy asociativos por la derecha. La situación de Fede me hace daño, porque tengo que dejar a dos laterales derechos fuera", comentó.

Y alabó a Eduardo Camavinga y Bernardo Silva, integrantes del doble pivote ante el Leipzig. "Estoy muy contento con la gente. Todos trabajan mucho", dijo. "Bernardo es un gran jugador y ha hecho un gran partido. Con un jugador como él o Arda, el equipo tiene más salida y más control, más velocidad en la transición, y eso es muy importante", agregó sobre el portugués, antes de confesar que no le gusta que se se informe del posible árbitro del Clásico. "Solo es oficial 24 horas antes", zanjó.