Mouriño: "Me dijeron que Simeone entrena duro y quiero aprender de él"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo futbolista del Atlético de Madrid Santiago Mouriño ha asegurado que afronta "con mucha confianza y mucho entusiasmo" su etapa como rojiblanco, en la que quiere "aprender" del técnico Diego Pablo Simeone, que "entrena duro", y de su compatriota José María Giménez.

"Me dijeron que entrena duro y quiero aprender de esa clase de entrenador, y más también por lo que fue como jugador", señaló en una entrevista a los medios oficiales del club. "Estoy contento por firmar con un equipo tan grande como lo es el Atlético de Madrid. Estoy disfrutando ya del momento y esperando para arrancar a entrenar", indicó.

En este sentido, el central uruguayo, de 21 años, se mostró "muy emocionado" de poder vivir tan pronto una experiencia en la liga española. "Salir desde Uruguay derecho a Europa no es nada fácil. Por suerte, me tocó. Lo voy a tomar con mucha confianza y mucho entusiasmo", manifestó.

También está deseando compartir vestuario con su compatriota José María Giménez. "Los miraba a él y a Godín desde chico, eran mis ídolos. Siempre me fijé en ellos. Compartir plantel con él va a ser una locura, lo voy a disfrutar mucho y voy a aprender de él", expresó.

Por último, Mouriño alabó a la afición colchonera. "Ya me han comentado que alientan mucho, que es una de las más parecidas a Sudamérica", afirmó. "La gente ya te lo hace sentir, te escribe, te pone 'uruguayo, vas a ser como los otros que estuvieron acá'. Eso te da un plus, porque a todos los que pasaron por acá les fue muy bien. Me deja muy contento", concluyó.