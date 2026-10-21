Francisco Alarcon "Isco", Real Betis - Feyenoord - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Mucho Betis en Champions

El equipo de Pellegrini gana también al Feyenoord para sumar los nueve puntos en tres jornadas

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis superó (1-0) al Feyenoord este miércoles en la tercera jornada de la fase liga de la Champions celebrada en un Estadio de La Cartuja de fiesta, porque el cuadro bético está intratable en su regreso a la máxima competición continental.

En su segunda participación en la histórica Copa de Europa, 21 años después de la primera, el equipo de bético lleva un pleno de puntos, nueve de nueve. Los de Manuel Pellegrini, que dejaron épicas remontadas ante Lille y Oporto, fueron de más a menos, pero aguantaron en pie y esperaron su momento, que llegó a la hora de encuentro con el 1-0 de Isco de penalti.

El himno verdiblanco atronando en el feudo sevillano alimentó otro fuerte inicio de los locales, pero el Feyenoord no se dejó asustar del todo. Los de Pellegrini mordieron en la presión y acumularon muchas llegadas por bandas, con centros al área que no encontraron rematador, casi Abde de tacón a los cinco minutos. Así, la primera ocasión de verdad llegó a la media hora, cuando funcionó esa presión para recuperar arriba.

Troy Parrott no la aprovechó delante del meta visitante, pero bien movido por Isco y Pablo Fornals, el Betis firmó más minutos de asedio, con un disparo de Marc Bartra desde la frontal como nuevo intento de ponerse por delante. Sin embargo, el Feyenoord, líder invicto de la liga neerlandesa (Eredivisie), mantuvo la compostura con un par de líneas bastante pobladas en defensa, e incluso pudo estirarse antes del descanso rozando el gol.

Los de Giovanni van Bronckhorst, que habían dejado un par de salidas con Hadj Moussa, progresaron por banda izquierda hasta la línea de fondo con el español Javi López, cedido en Róterdam por la Real Sociedad, y Gjivai Zechiël mandó arriba la pelota en el área pequeña. El paso adelante del Feyenoord se mantuvo en la reanudación, con algo de intercambio de llegadas.

Fornals lo intentó desde fuera y Zechiël, también. Sin pelota, el Betis empezó a sufrir, pero en una acción de Abde, el internacional marroquí forzó el penalti de St. Juste, por una mano clara, que convirtió Isco. Pese a la entrada de Dani Ceballos y Rodrigo Riquelme, Pellegrini no logró que su equipo se quedara el balón, con lo que le tocó achicar y sufrir a los locales.

Por la banda de Givairo Read y Moussa fueron los mayores problemas, pero los andaluces no regalaron, ni dejaron escapar tres puntos más que acercan, como poco, la ronda de dieciseisavos. El Betis, que venía de ceder en Liga ante el Barça, se subió de nuevo a la cresta de la ola, que en Champions, como invictos, corresponde ya solo también a Real Madrid, Liverpool, Aston Villa y PSG.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 1 - FEYENOORD, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Valles; Bellerín (Ortiz, min.82), Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals (Ceballos, min.64); Antony (Riquelme, min.64), Isco (Lo Celso, min.80), Abde y Parrott (Deossa, min.80).

FEYENOORD: Ernst; Read, St. Juste (Watanabe, min.80), Mika Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte (Diarra, min.80), Targhalline (Van den Elshout, min.92); Hadj Moussa, Valente (Steijn, min.82) y Ferri.

--GOL:

1 - 0, min.59, Isco (penalti).

--ÁRBITRO: Simone Sozza (ITA). Amonestó Riquelme (min.86) por parte del Betis. Y a Mármol (min.14) y Vanhoutte (min.53) al Feyenoord.

--ESTADIO: La Cartuja.