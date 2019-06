El mundo del fútbol, "destrozado" y "hundido" por el fallecimiento de José Antonio Reyes

Actualizado 01/06/2019 16:38:28 CET

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fallecimiento del futbolista José Antonio Reyes este sábado a los 35 años en accidente de tráfico ha conmocionado al mundo del fútbol, que ha dejado sus mensajes de dolor y de cariño por la pérdida del actual jugador del Extremadura UD.

Su primer equipo en la élite, el Sevilla FC, era el primer en dar la trágica noticia este sábado. "No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz", señalaba. "El club hace extensibles las condolencias a la familia por el fallecimiento de Jonathan Reyes y Juan Manuel Calderón, primos de José Antonio, en el propio accidente", añade.

Su actual club, el Extremadura, también mostró su pesar. "El Extremadura UD con el alma encogida y el corazón roto comunica el fallecimiento de su jugador José Antonio Reyes en un accidente de tráfico. Rogamos a todos una oración por su alma", reza su mensaje en Twitter.

Por las redes sociales han hecho público su dolor todos sus exequipos. "Todo el Arsenal está devastado por la impactante noticia de que nuestro exjugador José Antonio Reyes ha muerto en un accidente de tráfico en España. Descansa en paz, Jose", señalaron los 'gunners', para los que jugó entre 2003 y 2006. "La familia benfiquista presenta sus sentidas condolencias por el fallecimiento de José Antonio Reyes", escribió el Benfica, en el que militó en la temporada 2008-09.

Jose, who was part of the Invincibles team, was a hugely popular figure at our club and will always hold a special place in our hearts.

Our thoughts are with all his family, friends and team-mates.