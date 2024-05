El museo Legends alcanza los 100.000 visitantes en menos de un año.

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 aficionados han visitado la colección permanente de Legends, The Home of Football presented by LaLiga, que ofrece una de las mayores colecciones de la historia del fútbol mundial en un edificio de 7 plantas en la Puerta del Sol de Madrid, desde que abrió sus puertas hace menos de un año.

Desde su inauguración el 19 de junio, Legends se ha convertido en el destino predilecto de los aficionados al fútbol y curiosos gracias a sus múltiples actividades interactivas y las anécdotas que acompañan a los objetos expuestos, entre ellos la serie de camisetas y balones más completa del mundo.

De entre los visitantes, destaca la amplia presencia de turistas internacionales que, tras los españoles, proceden especialmente de Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, México, Israel y Portugal.

En cuanto al género, el 53,6 por ciento de los visitantes son hombres, mientras que el 46,4 son mujeres. Las camisetas que más disfrutan los aficionados son la que portó Alfredo di Stéfano en la Copa de Europa de la temporada 1960-61, la de Raúl González Blanco de la Supercopa europea de 2002-03, la que vistió Cristiano Ronaldo en la final de la Liga de Campeones en 2016-27 y la de Iker Casillas con la que levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica en 2010 y que el propio Icon de LaLiga entregó al museo días antes de su inauguración.

Por otra parte, en lo que respecta a las experiencias inmersivas ofrecidas por Legends la elegida como la más espectacular por los propios visitantes ha sido el cine en 4D, un recorrido por la historia de los Mundiales desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, en butacas sensoriales con movimiento, olor e incluso agua.