Nacho Vidal se despide de Osasuna: "Estar aquí es un privilegio muy grande"

Archivo - Nacho Vidal of CA Osasuna looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and CA Osasuna at Reale Arena on October 27, 2024, in San Sebastian, Spain.

Archivo - Nacho Vidal of CA Osasuna looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and CA Osasuna at Reale Arena on October 27, 2024, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Nacho Vidal, ya exjugador del CA Osasuna, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa tras anunciar se marcha del club pamplonés, a rebufo de seis temporadas y media vistiendo la camiseta rojilla y que para él han sido "un privilegio muy grande".

"En primer lugar quiero agradecer las palabras al presidente y a Braulio, también por la oportunidad que me disteis hace seis años y medio, llegué a un club en Segunda División y esto ha cambiado mucho y sentirse uno participe de todo este cambio y este crecimiento es de agradecer y me siento supersatisfecho y superorgulloso de haber podido de estar aquí en este proceso", comentó Vidal desde El Sadar.

"Siempre me han dicho que es de bien nacido ser agradecido y quiero agradecer también a mis compañeros. He compartido vestuario con muchos, me acuerdo de todos y cada uno de ellos, hemos vivido momentos maravillosos, un ascenso, una final de Copa del Rey, una clasificación, momentos duros también y hemos arrimado el hombro todos y lo hemos sacado adelante. Creo que también tengo que estar muy agradecido a ellos por brindarme su apoyo en muchos momentos y también por confiar en mi en otros muchos", señaló Vidal antes de seguir con sus elogios.

Así, se acordó de los cuerpos técnicos, de los trabajadores y la afición, a la que describió como "uno de los motores principales" del club. Luego agradeció "todos los gestos que han tenido conmigo tanto en la calle como en el estadio", también "todos esos momentos en los que nos han ayudado, en los que han remado con nosotros cuando han venido mal dadas siempre han estado, que creo que eso en una afición es muy complicado y creo que es digno de admirar". "Entonces gracias a todos por vuestro apoyo, por cada gesto y por remar con nosotros", añadió.

En este sentido, Vidal dijo que Osauna "tiene algo especial, y es que es muy familiar y pone siempre a la persona en el foco por delante del futbolista". "Eso para mí es la base porque al final los futbolistas pasan, pero quedan las personas y es algo muy positivo", argumentó.

Por ello, remarcó que "en todo momento" se ha "sentido querido y valorado más allá de lo que ocurriera cada fin de semana, de verdad que me he sentido muy querido por todos, muy valorado por todos, y creo que eso también dice mucho de lo que he hecho durante este proceso".

Igualmente, pidió a sus ya excompañeros "que disfruten de cada día, que no puedan mirar para atrás y arrepentirse de decir 'joder he venido un día aquí a no ser el mejor' o no intentar serlo, no que cada día intenten ser mejores, que cada día saquen el 100% que llevan dentro porque estar en un club como Osasuna en Primera División es precioso y tienen que darle valor porque llega un momento en el que se acaba como me está ocurriendo a mi ahora y no es fácil".

"Estar en Osasuna es un privilegio muy grande", sentenció el lateral derecho ante los periodistas y en compañía del presidente del club navarro, Luis Sabalza, y también del director deportivo, Braulio Vázquez. Tras su salida de Osasuna, Vidal fichó este mismo miércoles por el Real Oviedo al haber llegado a un acuerdo hasta junio de 2027.