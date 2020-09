Nadal: "He dado un paso más hacia delante"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal realizó un balance positivo tras la victoria frente al estadounidense Mackenzie McDonald (6-1, 6-0, 6-3), que le dio el pase a tercera ronda de Roland Garros, y dijo que dio "un paso más hacia delante" respecto a las sensaciones con el servicio y la velocidad de la pelota en un torneo que se está celebrando tres meses más tarde que en sus fechas habituales debido a la pandemia.

"Hoy hacía un poco menos frío y la bola iba más viva. Pero también pasa una cosa aun con las condiciones perfectas que me encantan aquí en Roland-Garros con la bola viva y el calor, y es que las cosas siempre han ido mejorando paulatinamente a lo largo del torneo, salvo por alguna excepción. Y haciéndolo mejor o peor, llegando a un nivel más alto o menos alto, confío en que esta sea la tónica", dijo a Eurosport.

"Lo que tengo que hacer es intentar hacer las cosas de la mejor manera posible para ir dando pasos hacia delante cada día. Hoy ha sido un paso más hacia delante. No sé el porcentaje del otro día, creo que dijeron que había sido más o menos bueno comparado con Roma, que fue un desastre de porcentaje. Pero mi sensación es que el servicio ha aumentado un poco más la velocidad. Con lo cual, tienen que ir incorporándose cosas poco a poco que necesito que vayan fluyendo para tener opciones de seguir avanzando", admitió el de Manacor.

Preguntado por las condiciones climatológicas en París, mucho más frías que en junio, dijo que afectan en el bote de la pelota. "Lo sabía antes de salir de Mallorca. Como jugador también lo sabes. Con unas condiciones de frío la pelota se pone 'piedra'. Es muy diferente la sensación de pegarle a una pelota con frío o con calor. También es verdad que había entrenado con esta pelota en los meses previos en Mallorca con más de 30 grados y la bola seguía poniéndose grande y pesada", apuntó.

"Antes de salir de Mallorca miré el clima de París y supe que si iba a hacer frío y la bola era así, evidentemente, estas condiciones serían difíciles y diferentes. Pero la realidad es la que es e intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible para intentar jugar lo mejor que pueda", añadió el tenista balear.

Además, Nadal dijo que estos días de victoria cómoda no continúa entrenando después. "No. Habiendo un día en medio para entrenar este jueves, no. Hemos hecho calentamiento por la mañana, hemos jugado el tiempo del partido, mañana tengo otro día y esto puede ser largo, o no, dependiendo de los resultados", comentó.

"Uno tiene que encarar el torneo con la mentalidad de que tiene que aspirar a todo y aspirando a todo uno sabe cuándo tiene que forzar o no forzar. En un Grand Slam, evidentemente, es importante encontrar las mejores sensaciones posibles, pero ir a entrenar ahora mismo sabiendo que en Roland Garros no hay pistas y que tienes que ir a entrenar a otro club, es un cúmulo de circunstancias que pueden restar más de lo que pueden sumar teniendo este jueves para seguir entrenando", finalizó.