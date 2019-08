Neymar: "No estoy feliz, pero sí aliviado"

Publicado 09/08/2019 19:39:06 CET

El jugador brasileño Neymar se ha mostrado "aliviado" después de que la Fiscalía brasileña haya archivado la investigación por supuesta violación a una modelo de 26 años al no aportar la Policía "pruebas suficientes" para sustentar la acusación, y ha afirmado que este será un comienzo para él, dando su apoyo a toda mujer que "realmente es víctima de este acto".

"Este va a ser un capítulo nunca olvidado en mi vida por muchos motivos, en especial el daño que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen. Voy a ser sincero y no voy a decir que estoy feliz, pero sí aliviado. La cicatriz me va a continuar recordando cuánto el ser humano puede hacer cosas buenas pero también cosas ruines", señaló en su cuenta oficial de la red social Instragram.

"Sí, mi mundo se derrumbó y caí al suelo, pero, como dice una leyenda en el jiu-jitsu, para muchos el suelo es el final de todo, para nosotros es solo el comienzo. Que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos los que sufrieron este tipo de falsa acusación y principalmente para cada mujer que realmente es víctima de este acto. Mi deseo es que seáis fuertes, luchéis y consigáis todo lo que merecéis. Gracias a Dios por todo, siempre", subrayó.

La Fiscalía brasileña solicitó al Tribunal de Violencia Doméstica de Santo Amaro cerrar la investigación que llevaba a cabo sobre el futbolista brasileño por la supuesta violación a la modelo Najila Trindade, después de que la Policía no haya aportado "pruebas suficientes" para sustentar la acusación que pesaba sobre el futbolista del PSG.

"La investigación policial no ha aportado pruebas suficientes de que hubiera una violación. Esa investigación puede ser reanudada en cualquier momento, en cuanto haya alguna prueba disponible", explicó la Fiscalía en un comunicado.

La propia Policía anunció la semana pasada que daba por cerrada la investigación al delantero de 27 años por la ausencia de pruebas concluyentes, recomendando a la Fiscalía que no iniciara un proceso penal contra el jugador. Ahora, un juez deberá decidir si da el caso por cerrado de forma definitiva.

Neymar fue acusado de forzar a Najila Trindade a tener relaciones sexuales con él en un hotel en París el pasado 15 de mayo. La mujer señaló que Neymar había consumido alcohol y que fue violento con ella. Sin embargo, se negó a enseñar a los fiscales un vídeo en el que se podría demostrar el delito, según el portal de noticias G1.